Пентагон оскорбился заявлением МО РФ о разработке "Новичка" в Америке
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Американские военные никогда не занимались разработкой нервно-паралитического вещества "Новичок", которое, по утверждению Лондона, было использовано для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает ТАСС заявление представителя Пентагона Мишель Балданзы.
http://www.globallookpress.com
Так представитель ведомства прокомментировала сообщение руководителя химико-аналитической лаборатории Минобороны РФ Игоря Рыбальченко о том, что формула "Новичка" была опубликована в США еще в 1998 году.
Это абсурдное заявление. Какие-либо предположения о том, что министерство обороны США причастно к разработке этого химического вещества, абсолютно ложные и оскорбительные,
сказала Балданза.
Напомним, Игорь Рыбальченко в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" сказал следующее:
Дело в том, что еще в 1998 году, просматривая очередную версию спектральной библиотеки, которая выпускается национальным бюро стандартов Соединенных Штатов, мы обнаружили там вещество, которое нас заинтересовало, поскольку это было фосфорорганическое вещество. И мы понимали, что оно должно обладать сильным смертельным действием. Сейчас выясняется, что, судя по названию этого вещества, это был как раз тот самый "Новичок", А234. Он всплыл.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом 4 марта в Солсбери. Лондон возложил вину за это отравление на российские власти. По данным британских следователей, Скрипали пострадали от вещества "Новичок", который якобы был разработан в СССР.
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27.03.2018
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Восход
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№2
28.03.2018 04:02
Глядя на то, как близко Тамеллин подошел к тому, что сейчас принято называть "Новичками", как-то не верится, что для Британии и США, это вещество - вызвало новость и удивление
(ПКМ - открыть картинку в новой вкладке)
Только вместо диалкиламиноспирта, там возможно/предположительно/
Диэтиламиноацетонитрил получают прибавлением формалина к раствору бисульфита натрия с образованием бисульфитного производного, реакционную смесь охлаждают до 35° и перемешивают с диэтиламином. Через 2 час прибавляют водный раствор цианистого натрия, тщательно перемешивая реакционную смесь, состоящую из двух слоев. Верхний слой отделяют, сушат и перегоняют.
Так что попытки США и Британии выдать Новички за уникальный высокотехнологичный продукт, доступный России- блеф и бред.
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