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Пентагон оскорбился заявлением МО РФ о разработке "Новичка" в Америке

28.03.2018 Военное обозрение 320 2
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Американские военные никогда не занимались разработкой нервно-паралитического вещества "Новичок", которое, по утверждению Лондона, было использовано для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает ТАСС заявление представителя Пентагона Мишель Балданзы.

http://www.globallookpress.com

Так представитель ведомства прокомментировала сообщение руководителя химико-аналитической лаборатории Минобороны РФ Игоря Рыбальченко о том, что формула "Новичка" была опубликована в США еще в 1998 году.

Это абсурдное заявление. Какие-либо предположения о том, что министерство обороны США причастно к разработке этого химического вещества, абсолютно ложные и оскорбительные,

сказала Балданза.

Напомним, Игорь Рыбальченко в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" сказал следующее:

Дело в том, что еще в 1998 году, просматривая очередную версию спектральной библиотеки, которая выпускается национальным бюро стандартов Соединенных Штатов, мы обнаружили там вещество, которое нас заинтересовало, поскольку это было фосфорорганическое вещество. И мы понимали, что оно должно обладать сильным смертельным действием. Сейчас выясняется, что, судя по названию этого вещества, это был как раз тот самый "Новичок", А234. Он всплыл.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом 4 марта в Солсбери. Лондон возложил вину за это отравление на российские власти. По данным британских следователей, Скрипали пострадали от вещества "Новичок", который якобы был разработан в СССР.
27.03.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Великобритания
Россия
США
Компании
ГРУ
Минoбороны РФ

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Восход
13790
№1
28.03.2018 00:17
Ничтожно малая часть этого отравляющего вещества, оказавшегося на черном рынке, в 1995 году была использована для убийства — привела к смерти банкира Ивана Кивелиди и его секретаря Зары Исмаиловой. А также, согласно материалам дела, вызвала проблемы со здоровьем телохранителя Кивелиди, его посетителей, понятых, уборщицы и восьми сотрудников милиции, которые участвовали в осмотре кабинета Кивелиди в «Росбизнесбанке». Все они получили поражения разной степени тяжести, даже спустя три-четыре дня после того, как банкир был отравлен.

«Учеными-экспертами ГОСНИИОХТа было установлено, что отравляющее вещество, синтезированное их коллегой-химиком Ринком в ГИТОСе, «не имеет аналогов в мире», в научной литературе, в том числе в закрытых источниках, его свойства не описаны, данное отравляющее вещество, формула которого приводится в экспертных заключениях, относится к боевым отравляющим веществам».

Ринк не работал в одиночку. Согласно его показаниям, к синтезу отравляющего вещества в 1994 году он привлек коллегу, сказав, что это  вещество необходимо военным. Напомним, что по официальным заявлениям российских чиновников все разработки в области химического оружия прекращены в 1992 году.

«Для того, чтобы она [коллега] не волновалась, я ей сказал, что это надо для в/ч [воинской части]<…> Оборудование в лаборатории было стандартным: колбы, вытяжка и т. д. <…> Дал [коллеге] задание и ушел. В комнате все время кто-то находился, две лаборантки, но так как я предупредил [коллегу], чтобы она на эту тему не распространялась, лаборантки ничего не знали. <…> Это был «левый» заказ, и я не желал, чтобы об этом кто-то знал третий. Она не возражала, так как я сказал, что ее работа будет оплачена, а ей очень нужны были деньги» <…>

Размеры ампулы с отравляющим веществом, достаточным для убийства ста человек, миниатюрны. «Ампулу я передавал вложенной в корпус ручки, она достаточно тонкая, чтобы там находиться».

Т.е. из материалов дела следует, что "Новичок" могла синтезировать одна женщина-химик.
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RU
Восход
13790
№2
28.03.2018 04:02
Глядя на то, как близко Тамеллин подошел к тому, что сейчас принято называть "Новичками", как-то не верится, что для Британии и США, это вещество - вызвало новость и удивление

(ПКМ - открыть картинку в новой вкладке)



Только вместо диалкиламиноспирта, там возможно/предположительно/скорее всего будет использоваться диэтиламиноацетонитрил:

Диэтиламиноацетонитрил получают прибавлением формалина к раствору бисульфита натрия с образованием бисульфитного производного, реакционную смесь охлаждают до 35° и перемешивают с диэтиламином. Через 2 час прибавляют водный раствор цианистого натрия, тщательно перемешивая реакционную смесь, состоящую из двух слоев. Верхний слой отделяют, сушат и перегоняют.

Так что попытки США и Британии выдать Новички за уникальный высокотехнологичный продукт, доступный России- блеф и бред.
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