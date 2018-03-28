Пентагон оскорбился заявлением МО РФ о разработке "Новичка" в Америке

Американские военные никогда не занимались разработкой нервно-паралитического вещества "Новичок", которое, по утверждению Лондона, было использовано для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает ТАСС заявление представителя Пентагона Мишель Балданзы.

http://www.globallookpress.com

Так представитель ведомства прокомментировала сообщение руководителя химико-аналитической лаборатории Минобороны РФ Игоря Рыбальченко о том, что формула "Новичка" была опубликована в США еще в 1998 году.

Это абсурдное заявление. Какие-либо предположения о том, что министерство обороны США причастно к разработке этого химического вещества, абсолютно ложные и оскорбительные,

сказала Балданза.

Напомним, Игорь Рыбальченко в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" сказал следующее:

Дело в том, что еще в 1998 году, просматривая очередную версию спектральной библиотеки, которая выпускается национальным бюро стандартов Соединенных Штатов, мы обнаружили там вещество, которое нас заинтересовало, поскольку это было фосфорорганическое вещество. И мы понимали, что оно должно обладать сильным смертельным действием. Сейчас выясняется, что, судя по названию этого вещества, это был как раз тот самый "Новичок", А234. Он всплыл.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом 4 марта в Солсбери. Лондон возложил вину за это отравление на российские власти. По данным британских следователей, Скрипали пострадали от вещества "Новичок", который якобы был разработан в СССР.