За мужество и отвагу: офицер Росгвардии — о семье, службе и войне на Северном Кавказе



Военнослужащие внутренних войск и полковник Сергей Шимко, Сочи, 2014 год.

Источник: © Личный архив Сергея Шимко Военнослужащие внутренних войск и полковник Сергей Шимко, Сочи, 2014 год.Источник: © Личный архив Сергея Шимко

В преддверии Дня войск национальной гвардии РФ ТАСС поговорил с ветераном боевых действий полковником Сергеем Шимко, награжденным орденом Мужества

27 марта в России ежегодно отмечается День войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия). Созданное в 2016 году новое силовое ведомство стало правопреемником внутренних войск МВД России, чьи традиции были заложены еще в прошлом веке. Конечно, изменилось время, но не изменилось их главное предназначение — обеспечение правопорядка и безопасности граждан, порой с риском для жизни. За эти два года Росгвардия показала свою огромную значимость в борьбе и с терроризмом, и с экстремизмом, и с оргпреступностью.

Накануне Дня войск национальной гвардии ТАСС поговорил с одним из ветеранов боевых действий, награжденным орденом Мужества, — полковником Сергеем Шимко. В его военной биографии множество боевых командировок на Северный Кавказ в середине 1990-х годов, прохождение службы от командира взвода в Новочеркасске до командира отдельной бригады в Барнауле, а еще участие в обеспечении безопасности зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году и Всемирной летней универсиады в Казани.

Сегодня Сергей Шимко — слушатель Военной академии Генерального штаба ВС РФ. У него четверо детей. Старшая дочь уже пошла по стопам отца и стала офицером — с красным дипломом окончила Санкт-Петербургский университет МЧС РФ, получила звание лейтенанта и теперь (вместе со своим мужем) проходит службу в органах МЧС в Казани. Кстати, для ее отца, можно сказать, знакомство с армией тоже началось в городе на Неве, когда он стал суворовцем.

Закалка характера

Шимко родился в Краснодарском крае в 1971 году. Мечта стать военным появилась, когда, учась в третьем или четвертом классе, он увидел парня в суворовской форме. "Быть красивым, подтянутым молодым человеком! Конкретной цели не было, выбрать какой-то род или вид войск, но связаться с армией — это точно", — признается он. После восьмого класса поступил в Ленинградское Суворовское военное училище.

Вначале, как и всем молодым людям, было трудно. "Но Ленинград поразил меня, я никогда на такие далекие расстояния не выезжал, — рассказывает офицер. — Ребята-однокурсники и офицер-воспитатель поддержали на первых порах. Те два года незабываемы — остались в душе каждого из нас, о чем говорит хранимый каждым суворовцем знак, называемый в народе "краб", и суворовский погон, который выпускники носят прикрученным к нему внутри кителя".

Всегда отношусь с уважением к этому городу. Он для меня открыл не только метро и разводные мосты. Он дал мне кадетское братство, которое со мной на протяжении всей жизни. Два года в суворовском — это сильная закалка характера

Сергей Шимко

полковник

Воспитанники Ленинградского суворовского военного училища, 1980-е года. Источник: Олег Пороховников/ТАСС

Шимко вспоминает случай, когда в один из дней командир взвода, майор в годах, построил суворовцев и спросил: "Ну куда сегодня пойдем, ребята?" Мы отвечаем: "Ну конечно же, в увольнение". А он нам: "Сегодня, товарищи суворовцы, идем в Русский музей". А мы уже там были пять-шесть раз. На что он нам отвечает: "Вы будете это время вспоминать, потому что не у каждого будет возможность попасть в такие музеи, которые есть в Ленинграде. В него можно ходить много раз. И мы пошли туда, о чем не жалею", — вспоминает Шимко, который потом неоднократно бывал в Питере и посещал все музеи.

Ленинград — флотский город. И мы всегда на парадах шли нога в ногу с Нахимовским училищем, которое на тот момент было единственным в стране. Была здоровая конкуренция между суворовцами и нахимовцами

Сергей Шимко

полковник

После училища суворовец Шимко был направлен в общевойсковое училище в город Баку. В конце 1980-х там была напряженная обстановка — в республике часто возникали межнациональные конфликты. Правоохранительные органы участвовали в поддержании порядка, там же пребывали и внутренние войска, выполнявшие совместные задачи. Недалеко был и Афганистан. "В то время каждый мальчишка в моем возрасте знал об этой войне, — вспоминает офицер. — У нас в училище были командир батальона и старшина, награжденный орденом Красной Звезды, — они являлись для нас примером". Шимко признается: "Каждый из нас — курсантов — посчитал бы для себя честью выполнять интернациональный долг". Кстати, среди преподавателей училища были не только афганцы, но и ветераны Великой Отечественной войны. И каждый передавал свой опыт.

В то время ветераны-афганцы были немногословны, мы видели личный пример — порядочность, скромность и хорошую физическую подготовку. А ордена Красной Звезды на груди комбата и нашего старшины вызывали уважение чисто человеческое, мужское

Сергей Шимко

полковник

Учеба длилась четыре года. С развалом Советского Союза выпускной курс был передислоцирован на самолетах в город Владикавказ. Всего 300 человек, которые через три месяца подлежали выпуску. "Мы все четыре года выполняли какие-то задачи: поддерживали порядок в одном из районов республики, а в 1990 году — в самом Баку. И перед выпуском стал вопрос: куда распределить 300 человек на территории Союза. В то время западной и южной групп войск не было, была перенасыщенность", — вспоминает офицер.

Курсанты Бакинского общевойскового командного училища. Сергей Шимко (второй слева), 1990 год. Источник: Личный архив Сергея Шимко

После института Шимко получил звание лейтенанта и должность — командир взвода роты батальона (на БТР-80) полка оперативного назначения внутренних войск МВД в Новочеркасске. Тогда, в 1992 году, на Северном Кавказе только формировались подобные части.

Почему внутренние войска? Мы уже выполняли совместные задачи, специфика была уже известна, войска с боевым опытом — пользовались уважением заслуженным. Нас порядка 10–15 человек с курса распределили во внутренние войска. С уважением вспоминаю первого командира — он был как наставник, батя. Командир, который мог по-отечески похвалить и пожурить. За ним как за каменной стеной

Сергей Шимко

полковник

Мужество и отвага

Полк жил одной семьей, вспоминает Шимко. На его глазах в 1992 году офицеры полка получили государственные награды за карабахские события. "Надолго мне запомнились теплые слова в адрес награжденных. С того момента девять лет я служил в этой воинской части", — говорит он.

Когда началась Первая чеченская кампания, полк выполнял боевые задачи на границе с Карачаево-Черкесией. "Некоторые конфликты были предотвращены нашими офицерами, в том числе в пригородном районе Северной Осетии, где я впервые увидел смерть, огонь, трагедию людей, трагедию народа. Почувствовал себя нужным, выполняющим свой долг по наведению порядка", — рассказывает Шимко.

В 1993 году он встретил свою супругу Елену. Свадьбу сыграли в Краснодарском крае, а через год родилась первая дочь Анна. Как и все офицеры в то время, семья снимала квартиру в Новочеркасске. После стали давать уже служебное жилье. "Мне повезло — среди первых 50 счастливчиков я получил служебную однокомнатную квартиру", — улыбается он.

Будучи старшим лейтенантом с 1994 по 1996 год, он выполнял задачи по разоружению незаконных бандформирований и наведению конституционного порядка в Чечне. За это время возглавил более 30 войсковых нарядов, принял участие в проведении десяти спецопераций по разоружению боевиков.

Войсковая застава, которую возглавлял Шимко, подверглась нападению боевиков. Под покровом ночи они вплотную приблизились к подразделению и открыли огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Под огнем противника старший лейтенант Шимко организовал личный состав на отражение нападения. Он лично уничтожил четырех вооруженных бандитов. Как потом напишут в представлении к награждению, "благодаря умело организованной системе огня, четким и решительным действиям военнослужащих заставы нападение боевиков было отражено без потерь личного состава и боевой техники".

За мужество и отвагу, а также смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга, в условиях, сопряженных с риском для жизни, достоин награждения орденом Мужества

из представления к награждению государственной наградой

Это была первая государственная награда офицера Шимко. "При участии в боевых действиях — скажу — очень чувствуется плечо товарища, мудрость командира и поддержка подчиненных, выполнивших задачу без потерь", — вспоминает он.

Заместитель командира отдельной бригады внутренних войск Сергей Шимко, Самара, 2014 год. Источник: Личный архив Сергея Шимко

Нет людей, которые не боятся войны и боевых действий. Есть те, которые не показывают свой страх. Потому что за тобой подчиненные и необходимость выполнять задачу без потерь. Мы в то время выполняли боевые задачи с теми подразделениями, которые сейчас состоят в Росгвардии — ОМОН, СОБР. Это наши боевые друзья, как и солдаты и офицеры Вооруженных сил РФ, с которым мы выполняли задачи плечом к плечу

Сергей Шимко

полковник

Тем временем росла дочь, и "семья ждала, как и все офицерские жены…" "Потом другая война началась, я приехал — а дочь уже заговорила", — вспоминает он.

"Папа, где ты был так долго?"

"Что вспоминается? Только хорошее, а все плохое вспоминается с какими-то историями, которые с годами превращаются в байки или сюжеты для фильмов. Плохого нет, только хорошее: дружба, взаимопонимание, взаимовыручка, практика выполнения задач", — размышляет офицер о том времени.

В каждой воинской части есть дни памяти погибших военнослужащих, в Росгвардии традиционно чтут память товарищей, оказывают помощь семьям, вдовам, детям. "Большинство тех, кто прошел горячие точки, продолжают служить в различных должностях, со всеми общаемся. И при встрече всегда говорим: "Здравствуй, брат", — рассказывает Шимко.

В те годы девочке-первокласснице слушать папины истории о войне было, конечно, не интересно. Офицер признается, что был только один вопрос: "Папа, где ты был так долго?" Лишь в старших классах, когда дети стали писать сочинения о том, кто их родители, у юной Анны Шимко появилась настоящая гордость за свою семью.

Мы гордимся своими детьми, уверен, что так же и наши дети гордятся нами

Сергей Шимко

полковник

После службы на Кавказе с 2001 по 2003 год Шимко обучался в Общевойсковой академии ВС РФ, заочно окончил Ростовский юридический институт МВД России. Проходил службу в знаменитой дивизии имени Дзержинского в Подмосковье на должности командира батальона, заместителя командира полка. Там же родился второй ребенок, сын Иван, и через полтора года двойня — сын Данила и дочь Алина. Семья стала многодетной, и Шимко этим очень гордится.

Супруга на протяжении всей службы поддерживала меня и обеспечивала уют. В каждом регионе дети были заняты и учебой, и спортивными секциями и кружками. Для девочек это были танцы, гимнастика, театр… Старший занимался футболом, сейчас картингом. Младший серьезно увлекся карате. Начал с четырех лет и во всех регионах, где я проходил службу, он занимал призовые места: и в Сочи, и в Самарской области, и в Алтайском крае. Сейчас уже осваивает Московский регион, был на международных соревнованиях в Эстонии

Сергей Шимко

полковник

Офицер немного хвастается своей старшей дочерью — красный диплом ей вручал на выпуске лично министр МЧС. Кстати, Шимко тоже оканчивал все учебные заведения с отличием. В 2017 году в его семье состоялось еще одно радостное событие — старшая дочь вышла замуж.

Сергей Шимко, его дочь Анна и министр МЧС Владимир Пучков, Санкт-Петербург, 2016 год. Источник: Личный архив Сергея Шимко

После дивизии Дзержинского он проходил службу в управлении боевой подготовки Главного командования внутренних войск, а затем был направлен командиром полка в Сочи в преддверии подготовки к Олимпийским играм. Там в 2014 году в составе сводной группировки войск обеспечивал общественную безопасность.

Взаимодействие в Сочи было организовано в рамках созданного там оперативного штаба. У каждого ведомства был свой участок ответственности. К примеру, для нашего соединения задача была обеспечить охрану общественного порядка, общественной безопасности на трассе Сочи — Красная Поляна. Были выставлены посты наблюдения с целью недопущения в зону проезда посторонних лиц, а также исключения возможности проведения террористических актов

Сергей Шимко

полковник

Были случаи, когда военнослужащим внутренних войск приходилось оказывать помощь людям, попавшим в ДТП, задерживать преступников и правонарушителей. "По оценке, которая была дана Верховным главнокомандующим, задачи были выполнены качественно. Есть и грамота от президента РФ, и памятная медаль, такие же в том числе и у военнослужащих срочной службы. Я думаю, у каждого сотрудника силового ведомства, кто принимал участие, это останется на всю жизнь. Эта память — как у наших предшественников в далеком 1980 году. Мы тоже являемся частью истории, чем и гордимся", — говорит офицер.

Шимко также служил три года заместителем командира соединения в Самаре и участвовал в поддержании общественного порядка на Всемирной универсиаде в Казани. Затем судьба привела семью в Алтайский край. Сергей Шимко был назначен командиром отдельной бригады Сибирского регионального командования внутренних войск в Барнауле. Теперь — снова Москва: центральный аппарат Росгвардии, а затем — учеба в Военной академии Генерального штаба ВС РФ.

Сейчас служить в войсках офицеру комфортно — нет проблем с жильем. Ведь если есть служебное жилье, которое предоставляется семье, много проблем снимается. Во всех городах, в которых я проходил службу, проблем с этим не было, а это очень много значило

Сергей Шимко

полковник

В завершение нашего разговора полковник Шимко признался, что в результате командования различными подразделениями он понял — успех каждого коллектива, каждой воинской части создается всеми солдатами, прапорщиками и офицерами. "И нельзя сказать, что командир хороший, а подчиненные плохие или наоборот. От действий каждого зависит успешное выполнение задач", — подытожил офицер Росгвардии.

Роман Азанов