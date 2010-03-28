Подразделения мотострелковых соединений ВВО подняты по учебной тревоге на Дальнем Востоке



Зенитчики Восточного военного округа (ВВО).

Источник: © Донат Сорокин/ТАСС Зенитчики Восточного военного округа (ВВО).Источник: © Донат Сорокин/ТАСС

В учениях принимают участие более 2 тыс. человек

ТАСС, 27 марта. Подразделения мотострелковых соединений Восточного военного округа (ВВО) подняты по учебной тревоге одновременно в Хабаровском крае и Еврейской автономной области, в учениях задействовано более 2 тыс. человек. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ВВО.

"В рамках стартовавших тактических учений в Хабаровском крае и Еврейской автономной области одновременно подняты по учебной тревоге подразделения мотострелковых соединений. В мероприятиях принимает участие свыше 2 тыс. военнослужащих и около 400 единиц боевой техники, среди которой танки Т-72Б3, БМП-2, артиллерийские САУ 2С19 "Мста-С", реактивные системы БМ-21 "Град", зенитные установки "Шилка" и ПЗРК "Игла", - говорится в сообщении.

Подразделения совершат марш на штатной технике на полигоны регионов своей дислокации. Во время выдвижения военные будут тренироваться отражать удары авиации "противника", диверсии разведывательных групп и управление подразделениями в условиях активного радиоподавления связи "вражескими" средствами РЭБ.

По замыслу учений, тактические группы в течение недели будут отражать наступление крупных сил "противника", используя опыт современных военных конфликтов. Маневры завершатся боевыми стрельбами из всех видов задействованного вооружения.