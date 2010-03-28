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Военные ЗВО вместе с авиацией начали учения в Ленобласти

28.03.2018 РИА Новости 248 0
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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник: Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Подразделения мотострелковой бригады Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, во взаимодействии с армейской авиацией приступили к выполнению тактических задач учений с боевой стрельбой на полигоне Лужский, сообщил РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

По плану маневров, мотострелкам предстоит отработать вопросы блокирования и уничтожения условных незаконных вооруженных формирований.

"Двадцать шестого марта на полигоне Лужский началось тактическое учение с боевой стрельбой с подразделениями мотострелковой бригады ЗВО, дислоцированной в Ленинградской области. На учение привлечено более 2 тысяч военнослужащих, задействовано свыше 700 единиц сухопутной военной техники, а также вертолеты армейской авиации Ми-35 и Ми-8АМТШ, беспилотные летательные аппараты", - сказал Мугинов.

Он отметил, что на завершающем этапе маневров, который пройдет в середине недели, подразделения бригады выполнят боевые стрельбы из вооружения танков Т-72Б3, самоходных гаубиц "Мста-С", буксируемых артиллерийских орудий "Нона-К", реактивных систем залпового огня "Град", "Ураган", "Смерч".
27.03.2018
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