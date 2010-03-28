Военные ЗВО вместе с авиацией начали учения в Ленобласти
|
|
Военнослужащие ВС РФ.
Источник: Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Подразделения мотострелковой бригады Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, во взаимодействии с армейской авиацией приступили к выполнению тактических задач учений с боевой стрельбой на полигоне Лужский, сообщил РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.
По плану маневров, мотострелкам предстоит отработать вопросы блокирования и уничтожения условных незаконных вооруженных формирований.
"Двадцать шестого марта на полигоне Лужский началось тактическое учение с боевой стрельбой с подразделениями мотострелковой бригады ЗВО, дислоцированной в Ленинградской области. На учение привлечено более 2 тысяч военнослужащих, задействовано свыше 700 единиц сухопутной военной техники, а также вертолеты армейской авиации Ми-35 и Ми-8АМТШ, беспилотные летательные аппараты", - сказал Мугинов.
Он отметил, что на завершающем этапе маневров, который пройдет в середине недели, подразделения бригады выполнят боевые стрельбы из вооружения танков Т-72Б3, самоходных гаубиц "Мста-С", буксируемых артиллерийских орудий "Нона-К", реактивных систем залпового огня "Град", "Ураган", "Смерч".
|
27.03.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
07.09.2016 В подмосковной Кубинке начинает работу форум "Армия-2016"
06.09.2016 "Армия-2016": главная площадка российской военной промышленности
25.06.2012 Оружие России: 67 лет спустя
25.12.2017 Оружие-2017: какую технику получила армия России
24.08.2017 Более 18,5 тыс. новейших разработок представлены на форуме "Армия-2017"
06.06.2017 На полигоне под Волгоградом открылись всеармейские соревнования по танковому биатлону
23.12.2016 Чем вооружилась армия России в 2016 году
17.03.2016 Осиное гнездо