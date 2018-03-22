Россия превосходит США в разработке лазерного оружия, заявили в Минобороны



Министерство обороны РФ. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова Министерство обороны РФ. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российские ученые имеют преимущества перед США в разработке новых образцов лазерного оружия, заявил замглавы Минобороны Юрий Борисов.

"Ребята в наших ядерных центрах имеют определенный гандикап в этом направлении", - сказал Борисов в эфире телеканала "Россия 1".

Борисов сообщил, что у США есть образцы лазерного оружия, которое может поражать легкобронированную технику и живую силу, однако разработки ученых из России их превосходят.

Борисов также напомнил о новейших российских системах вооружения, которые упомянул Владимир Путин. По его словам, президент рассказал о них не с целью "побряцать оружием" или начать очередную гонку вооружений.

"Это предупреждение миру, что в современных условиях достичь одностороннего преимущества и доминировать в таком опасном деле, как вооружения, просто невозможно. Всегда на какие-то новые вызовы будут разработаны контрвызовы", - сказал представитель Минобороны.

Первого марта президент в послании к Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Речь идет о ракетном комплексе "Сармат", подводных беспилотниках, крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, авиационном ракетном комплексе "Кинжал", лазерном оружии.

При этом глава государства подчеркнул, что Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать,а новые разработки призваны "обеспечить безопасность страны".