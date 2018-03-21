Запустить Многоцелевой лабораторный модуль к МКС в текущем году вряд ли удастся



МЛМ "Наука".

Источник: wikimedia.org МЛМ "Наука".Источник: wikimedia.org

21 марта 2018 г., AEX.RU – Многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" в этом году запустить к Международной космической станции, скорее всего, не удастся, сообщил источник в ракетно-космической отрасли. Об этом пишет Интерфакс-АВН.

"Пока говорить о сроках завершения ремонта модуля преждевременно. Однако на Байконур он попадет не ранее лета, его подготовка займет несколько месяцев и запустить его до конца года, скорее всего, не удастся", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что запуск МЛМ "Наука" по графику планируется в сентябре 2018 года. Однако рассматриваются возможности и просчитывается баллистика для возможного старта в резервную дату - в марте 2019 года.

Роскосмос неоднократно подтверждал планы запустить МЛМ "Наука" на МКС в первой половине 2018 года.

В свою очередь глава представительства Европейского космического агентства в России Рене Пишель сообщал, что запуск модуля с европейским манипулятором ERA предварительно запланирован на осень 2018 года.

Запуск МЛМ изначально планировался на конец 2017 года, но был перенесен на 2018 год из-за засора, обнаруженного в топливной системе.