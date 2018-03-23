Минобороны: разработки нового оружия в РФ не ограничиваются тем, что рассказал Путин
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Юрий Борисов.
Источник: © Егор Алеев/ТАСС
Представитель военного ведомства отметил, что на новые вызовы в России всегда будут разработаны контрвызовы
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Разработки в области новых вооружений в России не ограничиваются тем, что озвучил Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ, президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Об этом в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.
"Мы на месте не стоим. Верховным главнокомандующим не все озвучено, что у нас есть в арсенале", - сказал он.
При этом Борисов отметил, что обнародование разрабатываемых в России новейших систем вооружения было осуществлено не ради "бряцания оружием" и начала гонки вооружений. "Не в этом была цель. Это предупреждение миру, что в современных условиях достичь одностороннего преимущества и доминировать в таком опасном деле, как вооружения, просто невозможно. Всегда на какие-то новые вызовы будут разработаны контрвызовы", - сказал он.
Замминистра добавил, что у России есть ответ на каждый вид вооружения США.
"У нас есть адекватный ответы на все виды вооружения", - сказал он, комментируя заявление Трампа о возможной гонке вооружений с Россией.
В послании Федеральному собранию 1 марта президент РФ Владимир Путин объявил о разработке и испытаниях новейших систем стратегического оружия. Среди них межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, а также беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами.
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22.03.2018
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Восход
13771
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№1
23.03.2018 06:55
Я так думаю стоит отправить недвусмысленное послание народам европейских стран. Народам, потому что правительства этих стран марионеточные, они быть может что-то и понимают и хотят сделать по-своему, но такой самостоятельности не имеют.
Так вот народам этих стран нужно прямо и четко донести мысль, что дальнейшая эскалация напряженности закончится вполне логично - войной. Третьей Мировой. И что сейчас происходит подготовка общественного мнения необходимости ее развязывания. Но война России с НАТО может быть только ядерной, так готовы ли народы стран Евросоюза к тому, что их страны превратятся в радиоактивный пепел? Причем за навязанные им американские идеалы.
Никакая ПРО и никакие Абрамсы их не спасут, точнее их может спасти только их отсутствие и соблюдение нейтралитета.
США готовит Европу аки ягненка для заклания, таская чужими руками каштаны из печки. Так вот людям нужно по понятиям объяснить законы в хате.
Минобороны вложилось в дорогущие и навороченные телекоммуникационные спутники 14Ф149 "Благовест" (второй должны были запустить в феврале), пущай вещают на Европу евразийские и славянские ценности
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