ВТБ достиг договоренности с правительством о передаче кредитов ОПК на баланс Промсвязьбанка



Промсвязьбанк.

Источник: Ирина Бужор / Коммерсантъ Промсвязьбанк.Источник: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Москва. 22 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - ВТБ также достиг договоренности с правительством РФ о передаче кредитов оборонно-промышленным компаниям на баланс Промсвязьбанка, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Согласие на передачу кредитов оборонным предприятиям дал и крупнейший российский банк - Сбербанк России, говорил ранее замминистра.

"Одинаковое положение со Сбербанком и ВТБ, работа продолжается с обоими банками, и вопрос о механизме стоит на повестке у обоих банков. Позиции у них схожие", - заявил он.

"Сам факт передачи кредитов не обсуждается, обсуждается механизм. Вот его мы и должны выработать", - сказал А.Моисеев, добавив, что с остальными банками пока ведутся переговоры. При этом замминистра отказался уточнить количество банков, с которыми ведутся переговоры: "Сейчас вы не знаете, сколько банков. Это раньше было 8 банков, сейчас это закрытая информация".

Замминистра сообщил также, что порядок передачи кредитов будет закреплен отдельным законопроектом, который будет внесен в Госдуму и пройдет все процедуры согласования. "Вот один из элементов - это порядок передачи кредитов, который там будет написан. Это сейчас с банками обсуждается. Я хотел бы в течение недели договориться. В принципе, у нас позиция с ведомствами ключевыми согласована, это Минобороны, ЦБ и Федеральное казначейство. Осталось с банками договориться", - сказал замминистра.

На базе санируемого Промсвязьбанка планируется создать кредитную организацию для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов. Банк может получить от других кредитных организаций на баланс до 1 трлн рублей кредитов, выданных санкционным предприятиям из сферы ОПК, говорил ранее министр финансов Антон Силуанов.

При этом Минфин настаивает, чтобы передача активов сопровождалась передачей капитала, с чем не согласны банки.