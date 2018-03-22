ВТБ достиг договоренности с правительством о передаче кредитов ОПК на баланс Промсвязьбанка
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Промсвязьбанк.
Источник: Ирина Бужор / Коммерсантъ
Москва. 22 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - ВТБ также достиг договоренности с правительством РФ о передаче кредитов оборонно-промышленным компаниям на баланс Промсвязьбанка, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Согласие на передачу кредитов оборонным предприятиям дал и крупнейший российский банк - Сбербанк России, говорил ранее замминистра.
"Одинаковое положение со Сбербанком и ВТБ, работа продолжается с обоими банками, и вопрос о механизме стоит на повестке у обоих банков. Позиции у них схожие", - заявил он.
"Сам факт передачи кредитов не обсуждается, обсуждается механизм. Вот его мы и должны выработать", - сказал А.Моисеев, добавив, что с остальными банками пока ведутся переговоры. При этом замминистра отказался уточнить количество банков, с которыми ведутся переговоры: "Сейчас вы не знаете, сколько банков. Это раньше было 8 банков, сейчас это закрытая информация".
Замминистра сообщил также, что порядок передачи кредитов будет закреплен отдельным законопроектом, который будет внесен в Госдуму и пройдет все процедуры согласования. "Вот один из элементов - это порядок передачи кредитов, который там будет написан. Это сейчас с банками обсуждается. Я хотел бы в течение недели договориться. В принципе, у нас позиция с ведомствами ключевыми согласована, это Минобороны, ЦБ и Федеральное казначейство. Осталось с банками договориться", - сказал замминистра.
На базе санируемого Промсвязьбанка планируется создать кредитную организацию для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов. Банк может получить от других кредитных организаций на баланс до 1 трлн рублей кредитов, выданных санкционным предприятиям из сферы ОПК, говорил ранее министр финансов Антон Силуанов.
При этом Минфин настаивает, чтобы передача активов сопровождалась передачей капитала, с чем не согласны банки.
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22.03.2018
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