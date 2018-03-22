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В ЮВО начинается учение с комплексами "Искандер-М"

23.03.2018 Военное обозрение 109 0
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Ракетчики общевойсковой армии Южного округа проведут на одном из полигонов в Ставропольском крае учение в рамках лагерного сбора, передает РИА Новости сообщение пресс-службы ЮВО.

http://www.globallookpress.com

Ракетное соединение 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, оснащенное оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) "Искандер-М", прибыло на один из полигонов в Ставропольском крае для проведения учений в рамках лагерного сбора,

говорится в релизе.

Сообщается, что "ракетчики выполнят условные одиночные и групповые электронные пуски по мишеням, имитирующим пусковые позиции ракетного комплекса условного противника. Кроме того, боевые расчеты "Искандер-М" проведут тренировки на системах управления и технического обеспечения".

В конце занятий военнослужащие нанесут удар ракетами по целям, расположенным на удалении 300 км.

Всего к учению привлечены более 500 военнослужащих, задействовано около 60 единиц военной техники.
22.03.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Польша
Продукция
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения

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