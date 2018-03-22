Голосование за название новых боевых систем заканчивается - Минобороны
|
|
Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ сообщает, что сегодня, 22 марта, в 20-00 мск. времени на сайте военного ведомства завершится голосование за название новых боевых систем - боевого лазерного комплекса, крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и беспилотного подводного аппарата.
http://www.globallookpress.com/
На данный момент названия "Василиск", "Пересвет" и "Блик" лидируют среди наименований боевого лазерного комплекса. "Пальмира", "Сюрприз" и "Буревестник" - крылатой ракеты с малогабаритной ядерной установкой. "Посейдон", "Аврора" или "Прибой" - беспилотного подводного аппарата
Напоминаем, что голосование на сайте Министерства обороны с названиями для трех новейших российских образцов стратегических вооружений стартовало 1 марта 2018 года.
|
22.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
23.03.2018 Россияне выбрали названия для новейшего оружия
20.03.2018 За названия нового российского оружия проголосовали 4,8 млн. человек
14.03.2018 "Зайчик", "Язь" и "Нежданчик" вошли в 150 самых популярных названий для нового оружия РФ
14.03.2018 Минобороны опубликовало 150 самых популярных названий для нового оружия РФ
19.12.2012 Российско-индийское сотрудничество
23.03.2018 Минобороны: разработки нового оружия в РФ не ограничиваются тем, что рассказал Путин
23.03.2018 Посетители сайта Минобороны выберут окончательные названия новейшего оружия