Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Голосование за название новых боевых систем заканчивается - Минобороны

23.03.2018 Военное обозрение 207 0
0
Понравилась новость?
 0

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ сообщает, что сегодня, 22 марта, в 20-00 мск. времени на сайте военного ведомства завершится голосование за название новых боевых систем - боевого лазерного комплекса, крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и беспилотного подводного аппарата.

http://www.globallookpress.com/

На данный момент названия "Василиск", "Пересвет" и "Блик" лидируют среди наименований боевого лазерного комплекса. "Пальмира", "Сюрприз" и "Буревестник" - крылатой ракеты с малогабаритной ядерной установкой. "Посейдон", "Аврора" или "Прибой" - беспилотного подводного аппарата

Напоминаем, что голосование на сайте Министерства обороны с названиями для трех новейших российских образцов стратегических вооружений стартовало 1 марта 2018 года.
22.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
P-8 Poseidon
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Ядерный щит
ЯЭУ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.03 08:09
  • 42
Конвертоплан нового поколения меняет правила поля боя
  • 23.03 07:58
  • 2
Иракская армия получила новые российские тягачи и броневики "Горец-М"
  • 23.03 07:44
  • 14
Американский аналитик: армии США в Сирии нет равных
  • 23.03 06:55
  • 1
Минобороны: разработки нового оружия в РФ не ограничиваются тем, что рассказал Путин
  • 23.03 06:49
  • 3
Россия бесплатно вооружила Африку
  • 23.03 05:31
  • 21
«Практически недосягаемые»: у флота появится семь «Ясеней»
  • 23.03 05:24
  • 19
Модернизированные БМП-1 оснастят 30-мм пушкой от бронетранспортера БТР-82
  • 23.03 04:54
  • 2
Источник: комплекс "Авангард" заменил "Рубеж" в госпрограмме вооружения до 2027 года
  • 23.03 04:50
  • 1
Россияне выбрали названия для новейшего оружия
  • 23.03 03:10
  • 63
"Транзас" взял курс за границу
  • 23.03 03:00
  • 6
Модернизация Ту-160 поможет создать ПАК ДА, заявили в Минобороны
  • 23.03 02:07
  • 26
Ирландская авиакомпания CityJet покупает 15 самолетов Sukhoi Superjet 100
  • 23.03 00:25
  • 8
МБР «Рубеж» поступит на вооружение Иркутской дивизии РВСН в 2016 г.
  • 23.03 00:13
  • 6494
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 22.03 23:39
  • 3
Шойгу: в Сирии за неделю пресечены три химатаки боевиков
другие обсуждаемые темы