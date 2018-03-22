Голосование за название новых боевых систем заканчивается - Минобороны

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ сообщает, что сегодня, 22 марта, в 20-00 мск. времени на сайте военного ведомства завершится голосование за название новых боевых систем - боевого лазерного комплекса, крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и беспилотного подводного аппарата.

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На данный момент названия "Василиск", "Пересвет" и "Блик" лидируют среди наименований боевого лазерного комплекса. "Пальмира", "Сюрприз" и "Буревестник" - крылатой ракеты с малогабаритной ядерной установкой. "Посейдон", "Аврора" или "Прибой" - беспилотного подводного аппарата

Напоминаем, что голосование на сайте Министерства обороны с названиями для трех новейших российских образцов стратегических вооружений стартовало 1 марта 2018 года.