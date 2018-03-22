Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Шойгу: победителей вокального конкурса "Новая Звезда" ждут в военных округах и флотах

23.03.2018 ТАСС 77 0
0
Понравилась новость?
 0
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник: © Алексей Дружинин/ТАСС

По словам главы Минобороны, конкурс наглядно продемонстрировал, что Россия богата талантливыми поэтами и композиторами

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российская армия не имеет конкурентов, в том числе по части поддержки творчества и отечественной культуры, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на церемонии награждения авторов песен-победителей Всероссийского вокального конкурса "Новая Звезда".

"Мы как ледокол. У нас все свое - можем плыть, и плыть, и плыть. У нас свои театры, у нас свои музеи и библиотеки, свои институты и университеты, свои академии, своя наука, у нас своя "Юнармия". И это все - армия нашей страны, все они представляют армию нашей страны", - сказал он.

При этом министр отметил, что военное ведомство, организуя этот конкурс, не хотело бы ни с кем конкурировать, в том числе с телеканалами, где проводятся аналогичные состязания талантливых исполнителей. "У Армии России нет конкурентов. Сегодня вы влились в этот замечательный коллектив, коллектив который слушает и слышит вас, ценит ваш талант и надеется увидеть вас на наших сценах, в военных округах, армиях и флотах", - продолжил Шойгу, выразив уверенность, что департамент культуры Минобороны организует большой концертный тур участников "Новой Звезды" по гарнизонам Вооруженных сил РФ.

Министр подчеркнул также, что конкурс наглядно продемонстрировал: Россия богата талантливыми поэтами и композиторами. "Спасибо авторам, впервые вы попробовали сделать так, чтобы на этой сцене звучало не то, что мы уже слышали много раз (хотя и это тоже здорово и всегда приятно), а что-то совершенно новое, оригинальное, и это получилось. И мы, надеюсь, вся страна, поняли, что у нас в стране не два композитора и не два поэта, у нас в стране огромное количество талантливых поэтов и талантливых композиторов, людей, от которых мы еще не успели устать. Надеемся - не устанем и дальше, ждем от вас новых песен, новых стихов, новых мелодий и очень надеемся, что они прозвучат в первый раз именно в наших конкурсах, на наших сценах - сценах Армии России", - сказал глава ведомства.

Он также отметил, что конкурс изначально задумывался как объединяющий всю страну. "Хотели видеть на этом конкурсе самых талантливых ребят со всей страны - от Камчатки до Калининграда, чтобы он охватывал не только все субъекты, регионы, но и все слои культуры, талантов, поколений страны. Хотелось бы больше видеть и слышать здесь традиционной или нетрадиционной национальной музыки, национальной культуры", - подчеркнул Шойгу.

Россия, сказал министр, "огромная многонациональная страна, с огромной историей, огромными традициями, которые передавались из поколения в поколение". "Очень надеюсь, что у нас появятся авторы не только сегодняшней, современной песни, но и те, кто будет продолжать традиции прежних поколений. Они довольно ценны для нас", - сказал глава ведомства, добавив, что на этом и прежних конкурсах "выступали ребята с национальным колоритом, который присутствовал всегда, и который всегда соединял прошлые и будущие поколения, людей разных возрастов".
22.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.03 08:09
  • 42
Конвертоплан нового поколения меняет правила поля боя
  • 23.03 07:58
  • 2
Иракская армия получила новые российские тягачи и броневики "Горец-М"
  • 23.03 07:44
  • 14
Американский аналитик: армии США в Сирии нет равных
  • 23.03 06:55
  • 1
Минобороны: разработки нового оружия в РФ не ограничиваются тем, что рассказал Путин
  • 23.03 06:49
  • 3
Россия бесплатно вооружила Африку
  • 23.03 05:31
  • 21
«Практически недосягаемые»: у флота появится семь «Ясеней»
  • 23.03 05:24
  • 19
Модернизированные БМП-1 оснастят 30-мм пушкой от бронетранспортера БТР-82
  • 23.03 04:54
  • 2
Источник: комплекс "Авангард" заменил "Рубеж" в госпрограмме вооружения до 2027 года
  • 23.03 04:50
  • 1
Россияне выбрали названия для новейшего оружия
  • 23.03 03:10
  • 63
"Транзас" взял курс за границу
  • 23.03 03:00
  • 6
Модернизация Ту-160 поможет создать ПАК ДА, заявили в Минобороны
  • 23.03 02:07
  • 26
Ирландская авиакомпания CityJet покупает 15 самолетов Sukhoi Superjet 100
  • 23.03 00:25
  • 8
МБР «Рубеж» поступит на вооружение Иркутской дивизии РВСН в 2016 г.
  • 23.03 00:13
  • 6494
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 22.03 23:39
  • 3
Шойгу: в Сирии за неделю пресечены три химатаки боевиков
другие обсуждаемые темы