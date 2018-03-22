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Бондарев: Трампа не должно беспокоить новое оружие РФ, если США не нападут на Россию

23.03.2018 ТАСС 329 0
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Виктор Бондарев
Виктор Бондарев.
Источник: www.globallookpress.com

Российское оружие носит оборонительный характер, подчеркнул сенатор

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не должен беспокоиться о новом российском оружии, если США не собираются нападать на Россию. Такое мнение высказал в среду председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Беспокойства господина Трампа по поводу нового оружия России беспочвенны в том случае, если США не собираются нападать на нас", - сказал Бондарев.

По его словам, российское оружие, как разрабатываемое, так и уже разработанное, испытанное и стоящее на вооружении, носит оборонительный характер. "Озадаченность западников объясняется тем, что баланс сил изменен в пользу России. Оружие, давно имеющееся в арсенале наших войск, по своим тактико-техническим характеристикам опережает многие американские аналоги. А новое оружие только ставит огромный восклицательный знак после предыдущих демонстраций нашего военного преимущества, имевших место, в частности, в Сирии", - подчеркнул сенатор.

В качестве примера он привел вывод западных экспертов, что для перехвата межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" необходимо не менее 500 американских противоракет.

"Мы не ведем гонку вооружений, а только обеспечиваем собственную безопасность. Господину Трампу лучше не волноваться о новом оружии России, а откликнуться на призыв нашего президента о восстановлении нарушенных связей России и США, на призыв к снижению напряжению и постепенному - подчеркиваю, взаимному - частичному разоружению", - отметил Бондарев.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта рассказал о ряде новейших разработок систем вооружений, не имеющих аналогов в мире. Среди них новая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, а также беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами. При этом глава государства подчеркнул, что растущая военная мощь России - это надежная гарантия мира на планете, а все работы по укреплению обороноспособности страны проводились в рамках действующих соглашений в области контроля над вооружениями.

Звонок с поздравлениями

Бондарев также отметил, что звонок Трампа переизбранному президенту России Владимиру Путину не удивителен.

"Мы не должны преувеличивать значимость данного факта, приписывать ему несуществующие смыслы и подтексты. Поздравил - и поздравил. Значит, признал легитимность выборов и тем самым продемонстрировал свою адекватность", - пояснил сенатор.

Ранее сообщалось, что Трамп позвонил Путину и поздравил его с переизбранием на пост президента России. Американский президент также заявил, что допускает личную встречу с российским коллегой "в не столь отдалённом будущем". Позднее в Госдепе уточнили, что поздравление Путина с победой, сделанное Трампом, было лишь частью протокола. Позднее издание The New York Times со ссылкой на источники сообщало, что глава Белого дома во время разговора с российским коллегой заявил, что обеспокоен его словами о разработке оружия, способного обойти американскую оборону.

По данным издания, американский президент также заявил, что его администрация выделила $700 млрд на модернизацию войск.
22.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
Кинжал ЗРК
Сармат МБР
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