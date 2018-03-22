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Посетители сайта Минобороны выберут окончательные названия новейшего оружия

23.03.2018 РИА Новости 201 0
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Герб на ограде здания министерства обороны России. Архивное фото
Герб на ограде здания министерства обороны России. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Определены по три лидирующих названия стратегических вооружений в ходе голосования на сайте Минобороны РФ, которое продлится до 20.00 мск 22 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

"Интернет-голосование на сайте Минобороны России за выбор названия для новейшего российского вооружения выходит на финишную прямую: для крылатой ракеты неограниченной дальности, боевого лазерного комплекса и беспилотного подводного аппарата определились по три лидирующих названия. В течение ближайших часов выяснится, какими будут их имена", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в тройку лидеров названия боевого лазерного комплекса вошли "Василиск", "Пересвет" и "Блик". Финалистами по голосам за имя крылатой ракеты с малогабаритной ядерной установкой стали "Пальмира", "Сюрприз" и "Буревестник", а беспилотный подводный аппарат получит одно из трех названий: "Посейдон", "Аврора" или "Прибой".

По данным ведомства, за девять дней голосования интернет-пользователи оставили на сайте Минобороны России более 7,6 миллиона своих предпочтений. На финальном этапе голосования пользователи выберут окончательные варианты названий, которые и дадут новейшему российскому оружию.
22.03.2018
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