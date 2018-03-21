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Ростех произвел импортозамещение украинских авиаагрегатов для самолетов Ту-204 и Ил-76

21.03.2018 Ростех 326 0
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Военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А
Третий серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (серийный номер 0105, регистрация RF-78653, название "Виктор Ливанов") разработки ПАО "Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина", Иваново, 03.12.2015.
Источник: Николай Краснов / airreview.ru

Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех наладил выпуск линейки деталей и узлов для комплектации гидроприводов ГП-26, которые ранее поставлялись украинскими предприятиями. Данные агрегаты используются на российских самолетах Ту-204 и Ил-76.

Холдинг «Технодинамика» реализует масштабную программу импортозамещения.


Очередным шагом к замещению иностранной продукции российскими разработками стало начало производства гидроприводов ГП-26 для самолетов Ту-204 и Ил-76. Кроме того, холдинг в два раза увеличил объем выпускаемых на «МПО им. И. Румянцева» комплектов деталей и узлов для гидроприводов ГП-25, использующихся на самолетах типа Су-30 и его модификаций. Помимо этого, в качестве опытной работы были изготовлены комплекты деталей и узлов для сборки агрегатов ГП-22 для стратегического ракетоносца Ту-22М3.


«Ростех реализует комплексное импортозамещение в критических важных отраслях, в том числе в авиастроении. Работа, которую ведет «Технодинамика», позволит ликвидировать зависимость от зарубежных комплектующих и существенно расширить наши технологические компетенции. Это нивелирует риски, связанные с санкционным давлением, отказами в поставках и сервисном обслуживании. Принимаемые меры также позитивно скажутся на загрузке производственных мощностей и повысят конкурентоспособность нашей техники на зарубежных рынках», — прокомментировали в аппарате авиационного кластера Госкорпорации Ростех.


«Освоение нового производства в столь короткие сроки позволило предприятию «Технодинамики» стать базовым заводом в России по поставке деталей и сборочных единиц для целой линейки привод-генераторов, обеспечивающих бесперебойное энергообеспечение бортовых систем самолета вне зависимости от режима работы двигателей», — заявил генеральный директор холдинга Игорь Насенков.


В 2017 году холдинг «Технодинамика» выполнил мероприятия по импортозамещению 52-х изделий и начал их серийное изготовление. В 2018 году компания планирует перейти на полное импортозамещение всех критически важных агрегатов для авиационной техники.
21.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Ростех
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Украина
Продукция
ГП-25 Костер
Ил-76
Су-30
Ту-204
Ту-22М
Компании
Ростех
Технодинамика

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