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Преимущества современного автомата АК-15 показали на видео

21.03.2018 Российская газета 1401 4
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АК-12
Автомат АК-12 Калибр — 5,45 мм (АК-12) и 7,62 мм (АК-15), длина — 862–922/688 мм, вес — 3,5 кг, магазин — 30 патронов.
Источник: Концерн "Калашников"

Новейший автомат Калашникова АК-15 продемонстрировал на видео сайт Калашников Media.

Автомат снабжен четырехпозиционным телескопическим складным прикладом. Предохранитель с подпальцевой полочкой получил четвертое положение - режим отсечки огня по два выстрела. Жестко крепится в передней и задней частях крышка ствольной коробки, она сохраняет среднюю точку попадания при снятии или установке.



Диоптрический прицел с механизмом ввода боковых поправок имеет установки для стрельбы до 800 метров. В оружии можно использовать магазины всех типов, в том числе повышенной емкости секторного и барабанного типа. Автомат производит до 700 выстрелов в минуту. Вес магазина на 30 патронов - 243 грамма.

Автоматы АК-12 и АК-15 поступили на вооружение Минобороны Российской Федерации в начале нынешнего года. Они войдут в комплект боевой экипировки "Ратника" второго поколения. Для бойцов сухопутных войск он станет доступным к 2020 году. До этого автоматы прошли испытания в некоторых частях министерства обороны РФ.


Светлана Цыганкова
20.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-12
АК-74 "Калашников"
Ратник БЭВ
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год

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  • Комментарии
Комментариев 4, отображено с 1 по 4
RU
tупырь
523
№1
21.03.2018 09:59
Не прошло и полувека... А, нет, прошло.
0
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RU
Kali4
1327
№2
21.03.2018 15:20
селектор режимов-предохранитель под большой палец и крышку затворной рамы на жесткую с возможностью перенести рукоятку затвора так и не поменяли, хотя первые версии были с доработками
защелку магазина под указательный палец аналогично :(
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RU
Kali4
1327
№3
21.03.2018 15:31
В общем опять упрощенка
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BY
leonbor12
908
№4
21.03.2018 17:10
Сделать хоть какой-то вывод по прочитанному, не считаю возможным!
Нужны выводы практиков, тем, кому тот автомат использовать!!!
Теоретически все вроде бы неплохо, но пока нет оценок практического применения, все оценки считаю НЕДОСТОВЕРНЫМИ!!!

Сначала опытная эксплуатация, боевое применение, и только потом выводы!!!
Никак не иначе!
Принятие на вооружение очень дорогого стоит, поэтому поспешность недопустима.
Семь раз отмерь, а потом задумайся: А стоит ли овчинка выделки!!!
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