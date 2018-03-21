Преимущества современного автомата АК-15 показали на видео



Автомат АК-12 Калибр — 5,45 мм (АК-12) и 7,62 мм (АК-15), длина — 862–922/688 мм, вес — 3,5 кг, магазин — 30 патронов.

Источник: Концерн "Калашников" Автомат АК-12 Калибр — 5,45 мм (АК-12) и 7,62 мм (АК-15), длина — 862–922/688 мм, вес — 3,5 кг, магазин — 30 патронов.Источник: Концерн "Калашников"

Новейший автомат Калашникова АК-15 продемонстрировал на видео сайт Калашников Media.

Автомат снабжен четырехпозиционным телескопическим складным прикладом. Предохранитель с подпальцевой полочкой получил четвертое положение - режим отсечки огня по два выстрела. Жестко крепится в передней и задней частях крышка ствольной коробки, она сохраняет среднюю точку попадания при снятии или установке.

Диоптрический прицел с механизмом ввода боковых поправок имеет установки для стрельбы до 800 метров. В оружии можно использовать магазины всех типов, в том числе повышенной емкости секторного и барабанного типа. Автомат производит до 700 выстрелов в минуту. Вес магазина на 30 патронов - 243 грамма.

Автоматы АК-12 и АК-15 поступили на вооружение Минобороны Российской Федерации в начале нынешнего года. Они войдут в комплект боевой экипировки "Ратника" второго поколения. Для бойцов сухопутных войск он станет доступным к 2020 году. До этого автоматы прошли испытания в некоторых частях министерства обороны РФ.

Светлана Цыганкова