Летчики-испытатели ОКБ имени А. С. Яковлева установили мировые рекорды на самолете Як-130
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Самолет Як-130.
Источник: © Корпорация "Иркут"
Серия рекордных полетов состоялась еще в октябре 2016 года на аэродроме ЛИИ имени М. М. Громова
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Международная авиационная федерация зарегистрировала рекорды, установленные летчиками-испытателями ОКБ имени А. С. Яковлева (входит в корпорацию "Иркут") на учебно-боевом самолете Як-130. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.
Об официальной регистрации рекордов стало известно во вторник.
"Установлены российские и мировые рекорды по скороподъемности на различные высоты с полезной нагрузкой и без нее в классе серийных турбореактивных самолетов наземного базирования с взлетной массой от 6000 кг до 9000 кг", - говорится в сообщении.
Серия рекордных полетов была проведена на аэродроме ЛИИ имени М. М. Громова с 17 по 26 октября 2016 года. В состав экипажей входили летчики-испытатели Олег Кононенко, Олег Мутовин, Андрей Воропаев и Василий Севастьянов.
Так, рекорд скороподъемности до высоты 6 км был установлен экипажем Кононенко и Севастьянова за 1 минуту 42 секунды, а скороподъемность до высоты 9 км с полезной нагрузкой 2000 кг - за 4 минуты 43 секунды.
По словам заместителя генерального директора ОКБ имени А. С. Яковлева по летным испытаниям Романа Таскаева, рекордные полеты продемонстрировали выдающиеся возможности самолета Як-130 и мастерство летчиков-испытателей.
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20.03.2018
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