Шойгу заявил об изменении госпрограммы вооружения до 2027 года
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Российская армия. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Павел Герасимов
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. План деятельности Минобороны до 2020 года и госпрограмма вооружения до 2027 года будут изменены в соответствии с задачами, поставленными президентом России в послании федеральному собранию, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В целях безусловного выполнения поручений президента в план деятельности министерства обороны до 2020 года и государственную программу вооружения на 2018-2027 годы будут внесены соответствующие коррективы", - сказал Шойгу на совещании с руководством военного ведомства.
По его словам, в своем послании президент РФ Владимир Путин наметил важнейшие задачи, которые предстоит решать стране в предстоящие годы.
"Необходимо продолжить последовательно увеличивать долю новейшего вооружения, повышать интенсивность боевой подготовки, а также совершенствовать систему комплектования войск", - добавил министр.
Кроме того, по-прежнему самое пристальное внимание будет уделяться улучшению условий службы и быта военнослужащих, совершенствованию системы военного образования, медицинского обслуживания, решению жилищного вопроса, повышению денежного довольствия военнослужащих и заработной платы гражданского персонала, подчеркнул Шойгу.
"Одним словом, необходимо сделать всё, чтобы военная служба стала ещё более привлекательной и престижной, чтобы в армию стремились подготовленные и мотивированные люди", - отметил министр.
Он также поручил своим заместителям до 3 апреля представить свои предложения по изменению плана деятельности Минобороны до 2020 года и госпрограммы вооружения до 2027 года. В свою очередь, Генштабу поручено обобщить предложения и до 20 апреля составить проекты необходимых документов.
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20.03.2018
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