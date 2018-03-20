Российская армия примет на вооружение новейшие БМПТ "Терминатор-2"



БМПТ-72 «Терминатор-2».

Источник: Григорий Сысоев / РИА Новости БМПТ-72 «Терминатор-2».Источник: Григорий Сысоев / РИА Новости

ЦАМТО, 20 марта. Российская армия примет на вооружение новейшие боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор-2", решение об этом принято, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на информированный источник в ОПК.

Как напоминает агентство, "Уралвагонзавод", создавший первую версию этой машины "Терминатор-1", предлагал эту БМПТ военному ведомству еще в 2000 году. В 2006 году УВЗ создал БМПТ "Терминатор-2", контракт на поставку которого Минобороны РФ подписало лишь 11 лет спустя в ходе форума "Армия-2017". Первым же покупателем машин типа "Терминатор" в 2011 году стал Казахстан.

"Принципиальное решение о принятии на вооружение "Терминаторов" принято. В ближайшее время ожидается подписание соответствующих документов", – сказал собеседник агентства.

Как заявлял ранее замминистра обороны Юрий Борисов, в 2017 году "Терминаторы" успешно прошли опытно-боевую эксплуатацию в ходе операции в Сирии.

Агентство "РИА Новости" отмечает, что на текущий момент располагают официальным комментарием по данному вопросу предприятия-разработчика "Терминаторов" – "Уралвагонзавода" – и самого военного ведомства.

"Терминатор-2" вооружен двумя 30-мм автоматическими пушками 2А42, двумя пусковыми установками со сверхзвуковыми противотанковыми ракетами "Атака-Т", двумя автоматическими гранатометами АГ-17Д и 7,62-мм пулеметом.

Система управления огнем основного вооружения машины позволяет распознавать малоразмерные цели на больших дальностях днем и ночью и в сложных метеоусловиях. Наличие в БМПТ трех операторов дает ей возможность быстро обнаруживать и одновременно поражать сразу три различные цели в секторе 360 град.