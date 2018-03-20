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Минобороны законтрактовало предприятия ОПК на сумму более 3 трлн. рублей

21.03.2018 ЦАМТО 630 1
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Министерство обороны РФ. Архивное фото
Министерство обороны РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

ЦАМТО, 20 марта. На сегодняшний день Минобороны законтрактовало предприятия ОПК на более чем 3 трлн. рублей. Значительная часть этой суммы идет на выплату заработной платы и налоги.

За последние два года предприятия ОПК, получив от Минобороны деньги за произведенную продукцию, заплатили в различные бюджеты Российской Федерации 481 млрд. рублей налогов, 444 млрд. пошло на зарплату и 121 млрд. – в Пенсионный фонд.

Таким образом, военным ведомством возвращается в экономику значительная часть полученных средств, что способствует выполнению социальных программ, помогает предприятиям ОПК развиваться, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
20.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
№1
denpronin
Удалено 2018.03.21 12:59 / Спам
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