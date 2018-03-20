Минобороны законтрактовало предприятия ОПК на сумму более 3 трлн. рублей
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Министерство обороны РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
ЦАМТО, 20 марта. На сегодняшний день Минобороны законтрактовало предприятия ОПК на более чем 3 трлн. рублей. Значительная часть этой суммы идет на выплату заработной платы и налоги.
За последние два года предприятия ОПК, получив от Минобороны деньги за произведенную продукцию, заплатили в различные бюджеты Российской Федерации 481 млрд. рублей налогов, 444 млрд. пошло на зарплату и 121 млрд. – в Пенсионный фонд.
Таким образом, военным ведомством возвращается в экономику значительная часть полученных средств, что способствует выполнению социальных программ, помогает предприятиям ОПК развиваться, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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20.03.2018
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