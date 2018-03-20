Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Более 500 мотострелков подняты по тревоге в Чечне для ликвидации условных террористов

21.03.2018 ТАСС 278 0
0
Понравилась новость?
 0
Военнослужащий на танке Т-72Б3. Архивное фото
Военнослужащий на танке Т-72Б3. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Саид Царнаев

Военные отработают ночную оборону, огонь по позициям условного противника, а также взаимодействия с беспилотниками

ТАСС, 20 марта. Военнослужащие мотострелкового соединения, дислоцированного на территории Чечни, подняты по тревоге в ходе учений для нейтрализации условных участников незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"В ходе учения будут отработаны тактические элементы поиска и маневренной обороны в ночное время суток, организации сосредоточенного огня по позициям условного противника, а также взаимодействия с комплексами беспилотных летательных аппаратов", - отметил Астафьев.

Учения завершатся боевыми стрельбами из вооружения танков Т-72Б3, бронетранспортеров БТР-82А и стрелкового оружия.

Астафьев уточнил, что в учениях задействовано более 500 военнослужащих и около 70 единиц техники.
20.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Т-72
Т-72Б
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.03 22:31
  • 8
Шойгу заявил, что почти 90% военных и членов их семей проголосовали за Путина
  • 21.03 22:29
  • 2
Полярный богатырь: зачем России нужен новый военный ледокол
  • 21.03 22:11
  • 1
«Роскосмос» против частников: куда улетели 300 миллионов
  • 21.03 21:55
  • 4
Шойгу сообщил об изменении госпрограммы вооружения после послания президента
  • 21.03 21:40
  • 3
Ростех создаст перспективный вертолетный двигатель с использованием аддитивных технологий и 3d-печати
  • 21.03 20:54
  • 2
Шойгу: в Сирии за неделю пресечены три химатаки боевиков
  • 21.03 20:48
  • 8
Бьемся в конверсиях
  • 21.03 20:34
  • 12
«Практически недосягаемые»: у флота появится семь «Ясеней»
  • 21.03 20:17
  • 9
Не в Ту сторону
  • 21.03 20:05
  • 6480
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 21.03 20:04
  • 38
Конвертоплан нового поколения меняет правила поля боя
  • 21.03 19:48
  • 2
Рудный выбор
  • 21.03 18:16
  • 12
Модернизированные БМП-1 оснастят 30-мм пушкой от бронетранспортера БТР-82
  • 21.03 17:57
  • 37
Смертельно опасный "Новичок"
  • 21.03 17:51
  • 69
В США отказались признать "Кинжал" гиперзвуковой ракетой
другие обсуждаемые темы