Более 500 мотострелков подняты по тревоге в Чечне для ликвидации условных террористов
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Военнослужащий на танке Т-72Б3. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Саид Царнаев
Военные отработают ночную оборону, огонь по позициям условного противника, а также взаимодействия с беспилотниками
ТАСС, 20 марта. Военнослужащие мотострелкового соединения, дислоцированного на территории Чечни, подняты по тревоге в ходе учений для нейтрализации условных участников незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"В ходе учения будут отработаны тактические элементы поиска и маневренной обороны в ночное время суток, организации сосредоточенного огня по позициям условного противника, а также взаимодействия с комплексами беспилотных летательных аппаратов", - отметил Астафьев.
Учения завершатся боевыми стрельбами из вооружения танков Т-72Б3, бронетранспортеров БТР-82А и стрелкового оружия.
Астафьев уточнил, что в учениях задействовано более 500 военнослужащих и около 70 единиц техники.
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20.03.2018
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