Артиллеристы в Приамурье отразят диверсии "противника" и проведут ночные стрельбы



Противотанковый комплекс "Штурм-С".

Источник: rg.ru Противотанковый комплекс "Штурм-С".Источник: rg.ru

Особое внимание на учениях уделят применению опыта современных военных конфликтов

ТАСС, 20 марта. Более 1 тыс. военнослужащих принимают участие в учениях с артиллерийским соединением общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приамурье, во время которого им предстоит отражать диверсии условного противника и проводить стрельбы днем и ночью. Об этом сообщает во вторник пресс-служба ВВО.

"На полигоне Трехречье в Амурской области стартовало тактическое учение с артиллерийским соединением общевойсковой армии Восточного военного округа. Подразделения подняты по тревоге из полевого лагеря и выведены в назначенный район для подготовки огневых позиций. В течение недели подразделения будут скрытно маневрировать, отражать диверсии групп условного противника и выполнять иные задачи по предназначению", - говорится в сообщении.

Особое внимание на учениях уделят применению опыта современных военных конфликтов. В частности, для отработки задач будут использоваться разведывательные данные с беспилотников, также военные будут тренироваться работать в составе разведывательно-ударного контура.

На разных этапах учений стрельбы проведут с помощью всех имеющихся на вооружении артиллерийских систем днем и ночью. Среди вооружения задействованы дальнобойные САУ большой мощности 2С7М "Малка", 2С5 "Гиацинт-С", реактивные системы залпового огня 9К57 "Ураган" и противотанковые ракетные комплексы "Штурм-С".