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МО РФ: через гуманитарный коридор в аль-Вафедине вышло 525 мирных жителей

21.03.2018 ТАСС 137 0
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Идлиб (Сирия), 2017 год
Идлиб (Сирия), 2017 год.
Источник: Ammar Abdullah/Reuters/Архив

С 28 февраля через коридор вышел 2 тыс. 241 человек

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Гуманитарным коридором в районе н.п. Мухайям аль-Вафедин в Восточной Гуте с начала действия двадцать первой "гуманитарной паузы" воспользовались 525 мирных жителей. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"Под контролем Центра по примирению враждующих сторон введена в действие двадцать первая "гуманитарная пауза". С начала её действия через гуманитарный коридор в районе н.п. Мухайям аль-Вафедин вышло 525 мирных жителей", - сказали в ведомстве.

Всего с 28 февраля через этот коридор вышел 2 тыс. 241 человек.

По второму гуманитарному коридору, из населенных пунктов Арбил, Хаммурия, Сакба и Хаззэ, за сутки выведены 5 тыс. 521 человек.

Всего с начала операции в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон выведено 79 тыс. 702 человека, большинство из которых - дети. Их жизнь находится в безопасности.
20.03.2018
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принадлежат ТАСС
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Минoбороны РФ

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