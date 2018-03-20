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Минобороны РФ ведет прямую трансляцию с пунктов пропуска гумкоридоров в Восточной Гуте

21.03.2018 ТАСС 153 0
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Сирия
Дым после атаки в городе Деръа, Сирия.
Источник: © REUTERS, Alaa Al-Faqir

Российским Центром по примирению на пропускных пунктах и лагере беженцев организовано горячее питание, выдача питьевой воды и продовольственных наборов

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Российский Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики ведет на официальном сайте Минобороны России прямую трансляцию из районов пунктов пропуска гуманитарных коридоров, предназначенных для выхода мирных граждан из Восточной Гуты, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Российским Центром по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской республики в районах пунктов пропуска гуманитарных коридоров, предназначенных для выхода мирных граждан из Восточной Гуты, организованы онлайн-трансляции с камер видеонаблюдения", - говорится в сообщении.

Трансляция ведется с камер видеонаблюдения, установленных в районе пунктов пропуска "Мухайям Аль-Вафедин" в северной и "Хаммурия" в южной части Восточной Гуты, а также с камер БЛА в районе пункта пропуска "Хаммурия".

Российским центром на пропускных пунктах и лагере беженцев организовано горячее питание, выдача питьевой воды и продовольственных наборов, а также спальных комплектов.

Ранее сообщалось, что всего с начала гуманитарной операции из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон выведено 79 тыс. 702 человека, большинство из которых - дети. За минувшие сутки через гуманитарные коридоры в н.п. Мухайям Аль-Вафедин и н.п Хаммурия выведено 6 046 человек.
20.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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