Корабли ТОФ ведут бои и спасают "аварийное" судно в заливе Петра Великого
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Большой противолодочный корабль Адмирал Пантелеев. Архивное фото.
Источник: © Фото : пресс-служба ВМФ
ВЛАДИВОСТОК, 20 мар - РИА Новости. Около 20 боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота отрабатывают помощь "аварийному" кораблю, морские бои и постановку мин в полигонах залива Петра Великого, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
"Учения по проводке корабля за тралами при выходе из главной базы во взаимодействии с тремя базовыми тральщиками бригады кораблей охраны водного района провёл большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Пантелеев". Чуть позже БПК и ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер "Варяг" отработали организацию ведения встречного морского боя", - сообщил Воскресенский.
Также ГРКР "Варяг" и БПК "Адмирал Пантелеев" в ходе учений по оказанию помощи терпящему бедствие кораблю эвакуировали моряков с борта "аварийного" судна. Им помог палубный вертолёт Ка-27ПС и штатные скоростные плавсредства.
Также большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов" поставили учебные мины.
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20.03.2018
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