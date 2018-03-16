В рамках «укрепления оборонного потенциала» Польша приступила к созданию новой дивизии у границ Беларуси



Танк Leopard 2A5 из состава 34-й бронекавалерийской бригады 11-й Любской бронекавалерийской дивизии Войска Польского. Жагань, 23.02.2015.

Источник: МО Польши Танк Leopard 2A5 из состава 34-й бронекавалерийской бригады 11-й Любской бронекавалерийской дивизии Войска Польского. Жагань, 23.02.2015.Источник: МО Польши

Варшаве становится мало трех дивизий для сдерживания «российской угрозы», и поэтому Польша, со слов министра обороны Мариуша Блащака, планирует создание новой дивизии на востоке страны. «Я планирую создание на востоке новой дивизии профессиональной армии», - сказал Блащак. «Укрепление оборонного потенциала было и есть приоритетом», – подчеркнул глава ведомства, указав также, что Польша стремится к увеличению численности войск НАТО в республике.

Подобный сценарий развития в соседней с Беларусью Польше не является чем-то новым – о планах Варшавы реанимировать четвертую по счету дивизию наш ресурс уже писал. Тем более что обоснование увеличения численности Войска Польского до двухсот тысяч человек за счет формирования новых подразделений территориальной обороны не выдерживает никакой критики.

Не стоит также удивляться, что президент Польши Анджей Дуда в своем выступлении 15 марта отметил главный вызов для польской безопасности – «непредсказуемость политики России». «Россия показывает, что готова прибегнуть к военной силе для достижения своих целей, осознанно нарушает международное право», - утверждает он.

В настоящее время под Варшавой находится лишь одна 1-я танковая бригада 16-й механизированной дивизии, сил которой, по мнению польских военных, недостаточно для отражения «российской агрессии». Кроме того, они указывают на очень невыгодную дислокацию частей и соединений, когда бригады и полки двух дивизий из трех (11-й и 12-й) расположены на западе страны, а оставшаяся 16-я размещена вдоль границы с Калининградской областью. Неудивительно, что поляки решились-таки сформировать новую дивизию и тем самым как минимум втрое увеличить количество общевойсковых и танковых бригад, предполагаемых к размещению вдоль границ с Беларусью.

Вот только с номером и наименованием нового соединения, возможно, возникнут некоторые проблемы. Логичнее всего для поляков было бы возродить 1-ю механизированную дивизию, благо практически вся инфраструктура ее подразделений и воинских частей сохранилась. Правда, есть одно но – сформирована она была в октябре 1943 года не без помощи Советского Союза, с «кровавым» наследием которого в последние годы Варшава активно борется.

Первой ласточкой, по сути, положившей старт возрождению 1-й механизированной дивизии, стало прибытие танков «Леопард» в состав 1-й танковой бригады в Весоле, единственного сохранившегося носителя традиций соединения имени Тадеуша Костюшко. Возможное убытие ее из состава 16-й дивизии не должно подорвать боеготовность данного соединения, в котором останутся еще три бригады.

Развертывание оставшихся бригад, по всей видимости, будет осуществляться под ширмой проведения учений «Анаконда-18», в ходе которых будет отработана тактика применения новых соединений в наступлении. Также в Польшу будет переброшена еще одна бронетанковая бригада США.

В свете складывающейся обстановки встает закономерный вопрос – а не многовато ли сил для обороны восточного фланга Польши? Тем более никаких русских на этом направлении нет и в ближайшее время не предвидится. Лукавят поляки, никак не для обороны собирается такая масса войск у границ Беларуси. А вот для проведения наступательных действий вдоль трассы Брест – Минск сил уже станет достаточно.

Кстати, не следует забывать и о бравых американских вояках, развернутая бригада которых находится на территории Польши в городах Жагань, Свентошув, Болеславец и Сквежина, составляя, по сути, второй ударный эшелон.

Павел Ковалев