В.Королев в интервью "Красной звезде" рассказал о роли подводных сил ВМФ и задачах, которые они решают в Мировом океане



Подводная лодка проекта Ясень-М.

Источник: © Фото : СЕВМАШ Подводная лодка проекта Ясень-М.Источник: © Фото : СЕВМАШ

ЦАМТО, 19 марта. Подводные силы ВМФ – это основной род сил Военно-морского флота, заявил в интервью "Красной звезде" по случаю Дня моряка-подводника главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев.

Ниже приведен фрагмент интервью В.Королева, где он развивает тему о роли подводных сил ВМФ и задачах, которые они решают в Мировом океане.

"Определившись в самостоятельный класс кораблей, подводные лодки прошли длительный путь развития и в настоящее время составляют основу боевой мощи российского ВМФ, а ракетные подводные лодки стратегического назначения, входящие в состав морских стратегических ядерных сил, являются важнейшей составляющей стратегической триады, обеспечивающей военную безопасность Российской Федерации.

Организационно подводные лодки входят в состав всех флотов. Наиболее мощными группировками подводных сил обладают Северный и Тихоокеанский флоты.

Подводные силы с момента формирования в качестве самостоятельного рода сил ВМФ всегда были на острие процессов сдерживания вероятных противников от агрессии с морских и океанских направлений.

Подводные лодки – это главная ударная сила флота. Они обладают высокой мобильностью, скрытностью, способностью участвовать в решении оперативно-стратегических и стратегических задач.

Для безусловного выполнения задач стратегического сдерживания в Военно-морском флоте проводится плановая работа по поддержанию группировки морских стратегических ядерных сил за счет строительства новых атомных ракетных крейсеров типа "Борей" с ракетным комплексом "Булава", а также обеспечения технической готовности РПЛСН третьего поколения с ракетным комплексом "Синева".

В составе морских сил общего назначения сегодня мы имеем и продолжаем планово наращивать группировку подводных лодок с высокоточными крылатыми ракетами морского базирования большой дальности. Развитие этого оружия идет по пути дальнейшего увеличения дальности стрельбы ракет, возрастания их возможностей по преодолению ПВО и ПРО, а также точности поражения как морских, так и береговых целей.

Мы завершили создание группировки из шести подводных лодок проекта 636.3 на Черноморском флоте. Эти лодки уже прошли боевое крещение, успешно выполнив задачи в специальной операции в Сирии. Аналогичная группировка будет создана и на восточных рубежах нашей Родины, на Тихоокеанском флоте.

Но все же наиболее мощной по своему ударному потенциалу в ближайшей перспективе должна стать группировка атомных многоцелевых подводных лодок "Ясень" и "Ясень-М". Головная подводная лодка этого проекта уже находится в составе Северного флота, регулярно выполняет задачи боевой службы в удаленных районах Мирового океана и, что не может не радовать, выполняет успешно. Личный состав получает бесценный опыт освоения новой техники и вооружения. Наиболее отличившиеся подводники по результатам выполненных в 2016, 2017 годах походов представлены к государственным наградам, в том числе к высокому званию Героя Российской Федерации.

Будут продолжены строительство и прием подводных лодок "Ясень-М" в состав как Северного, так и Тихоокеанского флотов.

Экипажами подводных лодок выполнено более 150 боевых упражнений с практическим применением ракетного, торпедного и минного оружия. В отработке этих упражнений принимали участие подводные лодки новых поколений, которыми оснащается Военно-морской флот.

В 2017 году продолжилось развитие атомной составляющей подводных сил ВМФ, и в частности состава ракетных подводных крейсеров стратегического назначения, за счет строительства атомных подводных лодок проекта "Борей", а также многоцелевых АПЛ за счет строительства атомных подводных крейсеров проекта "Ясень". Подводные силы Черноморского флота пополнились серией новейших подводных лодок проекта 636.3 и малыми ракетными кораблями, оснащенными высокоточным оружием. Начато строительство новейших дизель-электрических подводных лодок для Тихоокеанского флота. Продолжается строительство дизель-электрических подводных лодок проекта 677 (типа "Лада") "Кронштадт" и "Великие Луки". Спущены на воду многоцелевая АПЛ "Казань" (проекта "Ясень"), ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" (проекта "Борей-А").

Сегодня основные задачи подводными лодками выполняются в форме боевых служб флотов. Это боевое патрулирование ракетных подводных лодок стратегического назначения, действия многоцелевых подводных лодок по поиску подводных лодок и корабельных группировок условного противника, отработка задач по слежению за ними, а также выполнение океанографических исследований".

Полностью интервью В.Королева опубликовано в сегодняшнем номере газеты "Красная звезда".