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В Вооруженных силах РФ к 2020 году разработают специальную боевую одежду для экипировки "Ратник"

20.03.2018 ЦАМТО 204 0
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Военнослужащие демонстрируют боевую экипировку Ратник
Военнослужащие демонстрируют боевую экипировку Ратник во время проведения учений. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов

ЦАМТО, 19 марта. Специалисты ВС РФ к 2020 году создадут специальную боевую одежду для экипировки солдата будущего "Ратник", которая обеспечит комфорт военнослужащих, снаряженных броней и специальной техникой, заявил начальник военно-научного комитета СВ полковник Александр Романюта.

"Есть пожелания улучшить вентиляцию, чтобы был лучше пододежный микроклимат – мы над этим работаем, и я думаю, что через год-два решение будет выработано и под "Ратник" будет создана специальная боевая одежда", – сказал А.Романюта.

Серийные поставки в Вооруженные силы РФ экипировки "солдата будущего" второго поколения "Ратник" начались в 2017 году. Ее комплект объединяет современное стрелковое вооружение, эффективные комплекты защиты, средства разведки и связи – около десяти различных подсистем. Он предназначен для действий в различных климатических условиях в любое время суток.

В настоящее время идет научно-исследовательская работа по разработке боевой экипировки третьего поколения ("Ратник-3"). В ее составе будет шлем с интегрированной системой управления, боевой экзоскелет, противоминная обувь и другие элементы, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
19.03.2018
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Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Ратник-3
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
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