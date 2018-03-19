В Вооруженных силах РФ к 2020 году разработают специальную боевую одежду для экипировки "Ратник"



Военнослужащие демонстрируют боевую экипировку Ратник во время проведения учений. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов Военнослужащие демонстрируют боевую экипировку Ратник во время проведения учений. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов

ЦАМТО, 19 марта. Специалисты ВС РФ к 2020 году создадут специальную боевую одежду для экипировки солдата будущего "Ратник", которая обеспечит комфорт военнослужащих, снаряженных броней и специальной техникой, заявил начальник военно-научного комитета СВ полковник Александр Романюта.

"Есть пожелания улучшить вентиляцию, чтобы был лучше пододежный микроклимат – мы над этим работаем, и я думаю, что через год-два решение будет выработано и под "Ратник" будет создана специальная боевая одежда", – сказал А.Романюта.

Серийные поставки в Вооруженные силы РФ экипировки "солдата будущего" второго поколения "Ратник" начались в 2017 году. Ее комплект объединяет современное стрелковое вооружение, эффективные комплекты защиты, средства разведки и связи – около десяти различных подсистем. Он предназначен для действий в различных климатических условиях в любое время суток.

В настоящее время идет научно-исследовательская работа по разработке боевой экипировки третьего поколения ("Ратник-3"). В ее составе будет шлем с интегрированной системой управления, боевой экзоскелет, противоминная обувь и другие элементы, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.