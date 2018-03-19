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АПЛ ВМФ РФ решают, в том числе, задачи по доказательной базе принадлежности России континентального шельфа в Арктике

20.03.2018 ЦАМТО 144 0
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Высокоширотная полярная экспедиция на Шпицберген в рамках проекта "Арктика – 2015"
Высокоширотная полярная экспедиция на Шпицберген в рамках проекта "Арктика – 2015".
Источник: © РИА Новости, Александр Ковалев

ЦАМТО, 19 марта. Атомные подводные лодки ВМФ РФ решают, в том числе, задачи по доказательной базе принадлежности России континентального шельфа в Арктике. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 17 марта главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев.

"Наши подлодки решают ряд важных задач. К ним, например, относятся исследования Мирового океана, в том числе в интересах решения исключительно важного политического вопроса в сфере доказательной базы по обоснованию исключительной экономической зоны Российской Федерации на континентальном шельфе в Арктике", – сказал В.Королев в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Как напоминает агентство, Россия в 2015 году подала в ООН пересмотренную заявку на расширение границ своего континентального шельфа в Арктике за счет присоединения подводного хребта Ломоносова, протянувшегося в направлении Северного полюса, и других образований.

Россия в 2001 году объявила о своих претензиях на богатый углеводородами участок шельфа, включающий хребет Ломоносова и поднятие Менделеева, однако ее заявка была отклонена в связи с недостатком геологической информации. Новые экспедиции на Северный полюс, геолого-геофизические исследования в Северном Ледовитом океане по изучению геологической природы поднятия Менделеева и хребта Ломоносова и батиметрическая съемка заняли более десяти лет.

Прогнозные ресурсы углеводородов рассматриваемых областей – 4,9 млрд. т условного топлива. Согласно конвенции ООН по морскому праву, для расширения шельфа необходимо доказать континентальную природу прилегающих к нему геологических структур на дне океана, передает "РИА Новости".
19.03.2018
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