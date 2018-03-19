В США сенаторы предположили, что покупка ЗРС С-400 грозит Турции санкциями
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Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф".
Источник: © Сергей Мальгавко/ТАСС
ЦАМТО, 19 марта. Группа сенаторов-демократов обратилась 16 марта в госдепартамент с требованием пояснить, не следует ли ввести санкции против Турции за планируемое приобретение российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
"Наше письмо касается конкретно сообщений о переговорах между Россией и некоторыми странами по продаже систем ПВО С-400 российского правительства, а также того, не могут ли данные сделки спровоцировать обязательные санкции в связи с CAATSA (Законом о противодействии противникам Америки через санкции)", – говорится в письме сенаторов.
Помимо Турции, авторы обращения требуют от администрации информацию о продаже С-400 КНР, Индии, Саудовской Аравии и Катару.
Закон CAATSA предусматривает вторичные санкции против стран, которые будут заключать "значительные" сделки с российским военно-промышленным комплексом. Госдепартамент США заявляет, что ведет со всеми зарубежными покупателями российского оружия переговоры о том, чтобы те отказались от закупок под страхом американских санкций. Внешнеполитическое ведомство утверждает, что уже добилось убытков для российского ВПК в размере от трех до четырех миллиардов долларов. Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, в свою очередь, что цифры госдепа США о якобы имеющихся потерях российского ВПК от санкций взяты с потолка.
Ранее главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти заявил, что США надеются на то, что Турция откажется от приобретения С-400, и предупреждают Анкару о "последствиях" такого шага. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил впоследствии, что Анкара готова к ответным шагам в случае американских санкций.
В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам ЗРС С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства зенитных ракетных систем в Турции, передает "РИА Новости".
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19.03.2018
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