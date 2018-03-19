В Ульяновской области стартовали первые российско-белорусские миротворческие учения



Военнослужащий ВС РФ. Учения на полигоне Чебаркуль.

Источник: PatriotRus39 / http://warfiles.ru Военнослужащий ВС РФ. Учения на полигоне Чебаркуль.Источник: PatriotRus39 / http://warfiles.ru

В маневрах участвуют около 600 военных и 80 единиц боевой и специальной техники

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Первые российско-белорусские учения по миротворческой тематике с участием подразделений Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии стартовали в понедельник в Ульяновской области.

В маневрах участвуют около 600 военных и 80 единиц боевой и специальной техники, сообщили в Минобороны РФ.

В ходе маневров привлекаемые подразделения будут использовать только штатные средства связи, разведки, комплексы вооружения, специальную технику, находящуюся на вооружении, уточнили в ведомстве.

Основные практические этапы учений будут проходить на полигоне Поливна в Ульяновской области 19-22 марта.

Маневры проходят в соответствии с планом сотрудничества между Минобороны РФ и Белоруссии.