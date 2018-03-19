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Главком ВМФ рассказал об ударном потенциале атомных подлодок "Ясень"

20.03.2018 РИА Новости 165 0
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Подводная лодка проекта Ясень-М. Архивное фото
Подводная лодка проекта Ясень-М. Архивное фото.
Источник: © Фото : СЕВМАШ

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Атомные подлодки проекта "Ясень" и "Ясень-М" в ближайшем будущем станут самыми мощными в составе флота по своему ударному потенциалу, заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев в интервью газете "Красная звезда", официальном печатном органе Вооруженных сил России.

"Все же наиболее мощной по своему ударному потенциалу в ближайшей перспективе должна стать группировка атомных многоцелевых подводных лодок "Ясень" и "Ясень-М". Головная подводная лодка этого проекта уже находится в составе Северного флота, регулярно выполняет задачи боевой службы в удаленных районах Мирового океана и, что не может не радовать, выполняет успешно", - рассказал Королев.

Также он отметил, что строительство и прием таких подводных лодок в состав как Северного, так и Тихоокеанского флотов будет продолжен.

До 2020 года для ВМФ РФ планируется построить семь подлодок проекта "Ясень", из них шесть - по модернизированному проекту 885М. Головной подводный крейсер серии "Северодвинск" был передан ВМФ 17 июня 2014 года.

Многоцелевые атомные субмарины проекта "Ясень-М" (885М) имеют водоизмещение 13,8 тысячи тонн, глубину погружения - 520 метров, подводную скорость - 31 узел. Автономность плавания составляет 100 суток. Экипаж - 64 человека. На их вооружении находятся мины, торпеды калибра 533 миллиметра, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".
19.03.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
П-800 Оникс
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
885 Ясень
Калибр КР
СФ
ТОФ

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