Запад с помощью "дела Скрипаля" готовит общественное мнение к применению военной силы против России - Косачев



Константин Косачев.

Источник: kommersant.ru Константин Косачев.Источник: kommersant.ru

Москва. 15 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Западные страны, выдвигая обвинения в адрес России, готовят общественное мнение к возможности применения военной силы в связи с "делом Скрипаля", заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Выдвижение огульных обвинений в адрес России до завершения расследования и без предъявления доказательств на самом деле означает ровно то, в чем пытаются обвинить нас: организована масштабная агрессия против России с использованием инструментов информационной, политической и экономической силы. И с подготовкой общественного мнения к возможности использования силы военной", - написал К.Косачев в четверг на своей странице в "Фейсбуке".

Так он прокомментировал сообщения о том, что Великобритания, Франция, Германия и США призвали Россию ответить на все вопросы, связанные с нападением в Солсбери и предоставить полный отчет о программе "Новичок" в Организацию по запрещению химического оружия.

"При этом самой России по-прежнему никто никаких фактов, образцов и иных доказательств представлять не собирается. По-прежнему применяется обкатанная схема: "Мы у себя тут все решили, доказательств не представим, а Россия должна доказать, что она не виновна", - отметил сенатор.

При этом К.Косачев напомнил, что Франция еще вчера занимала весьма сдержанную позицию по "делу Скрипаля", отмечая, что Париж ждет, чтобы факты были полностью доказаны.

Теперь же, отметил он, руководство Франции заявляет, что нет другого правдоподобного объяснения, кроме британского.

"Что изменилось? Появились новые, неопровержимые данные? Конечно, нет. Их бы давно предъявили общественности. Но Британия сознательно уходила от открытого обсуждения в том же Совбезе ООН, прекрасно понимая, что ей нечего предъявить миру в обоснование своих крайне агрессивных обвинений. Изменение в позиции Франции продиктовано одним единственным обстоятельством, и сам Макрон его назвал: Франция выражает свою солидарность со своим союзником", - считает сенатор.

По его мнению, "расследование преступления, в котором преступника заранее назвали, заведомо пускают по ложному следу, ибо на кону репутация политиков самого высокого уровня и Запада в целом".

"Запад идет ва-банк, понимая, что разоблачение одной лжи может повлечь за собой схлопывание всех прочих, из-за которых вводили санкции и обвиняли Россию. Как и обычно, за фейковыми новостями следуют реальные атаки. Что дает все основания предполагать - эти атаки, санкции, дипломатические войны и прочие репрессалии и являются целью и причиной, а не следствием", - считает К.Косачев.

"Будем ждать, на что конкретно сейчас нацелились "солидарные": полагаю, дело не в чемпионате мира по футболу, хотя это крайне "лакомый" объект. Но могут быть и другие вещи, типа попыток эрозии института "вето" в Совбезе ООН и т.п.", - отметил сенатор.

По его мнению, судя по тому, что в ход пошли человеческие жертвы, "замахиваются на нечто серьезное, ибо Запад ощутил системную угрозу своему глобальному доминированию, и разоблачение этой грязной игры может обрушить это доминирование окончательно".

Кроме того, К.Косачев заметил, что с распадом СССР и уходом национальных республик "могли "уйти" и арсеналы оружия массового поражения, которое при этом не уничтожалось так же тщательно, как в России, и сегодня вполне может "всплыть" в неожиданных местах". А это "крайне удобно, ибо виновный во всех бывших и будущих инцидентах уже "назначен", заключил сенатор.