В ВМФ завершена программа модернизации всех состоящих на вооружении спасательных глубоководных аппаратов



Модернизированный спасательный глубоководный аппарат "АС-34".

Источник: © Лев Федосеев/ТАСС Модернизированный спасательный глубоководный аппарат "АС-34".Источник: © Лев Федосеев/ТАСС

ЦАМТО, 15 марта. Наряду с продолжающимся оснащением поисково-спасательных сил Военно-морского флота, Главное командование ВМФ практически завершило программу модернизации всех глубоководных спасательных аппаратов, состоящих на вооружении службы поисковых и аварийно-спасательных работ.

В результате этих работ спасательные глубоководные аппараты прошли глубокую модернизацию и ремонт, что позволит их эксплуатировать на высоком уровне эффективности как минимум 15 лет.

Последний в линейке модернизируемых – спасательный глубоководный аппарат (СГА) проекта 18270 "Бестер" – находится на завершающем этапе проведения модернизационных работ, в 2019 году он будет передан в состав Северного флота.

СГА "Бестер" предназначен для оказания помощи и спасения экипажей аварийных подводных лодок, лежащих на грунте на глубинах до 720 м, а также для обследования подводных объектов и выполнения подводно-технических работ.

По своим характеристикам модернизируемый на Канонерском заводе в Санкт-Петербурге СГА "Бестер" будет обладать характеристиками второго аппарата этой серии – "Бестер-1" проекта 18271, который является развитием проекта 18270 и входит в состав службы поисковых и аварийно-спасательных работ Тихоокеанского флота.

В целом доля оснащенности аварийно-спасательных отрядов флотов ВМФ России современными судами, катерами и глубоководными аппаратами к 2020 году составит более 70% от их общего количества, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.