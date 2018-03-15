В ВМФ завершена программа модернизации всех состоящих на вооружении спасательных глубоководных аппаратов
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Модернизированный спасательный глубоководный аппарат "АС-34".
Источник: © Лев Федосеев/ТАСС
ЦАМТО, 15 марта. Наряду с продолжающимся оснащением поисково-спасательных сил Военно-морского флота, Главное командование ВМФ практически завершило программу модернизации всех глубоководных спасательных аппаратов, состоящих на вооружении службы поисковых и аварийно-спасательных работ.
В результате этих работ спасательные глубоководные аппараты прошли глубокую модернизацию и ремонт, что позволит их эксплуатировать на высоком уровне эффективности как минимум 15 лет.
Последний в линейке модернизируемых – спасательный глубоководный аппарат (СГА) проекта 18270 "Бестер" – находится на завершающем этапе проведения модернизационных работ, в 2019 году он будет передан в состав Северного флота.
СГА "Бестер" предназначен для оказания помощи и спасения экипажей аварийных подводных лодок, лежащих на грунте на глубинах до 720 м, а также для обследования подводных объектов и выполнения подводно-технических работ.
По своим характеристикам модернизируемый на Канонерском заводе в Санкт-Петербурге СГА "Бестер" будет обладать характеристиками второго аппарата этой серии – "Бестер-1" проекта 18271, который является развитием проекта 18270 и входит в состав службы поисковых и аварийно-спасательных работ Тихоокеанского флота.
В целом доля оснащенности аварийно-спасательных отрядов флотов ВМФ России современными судами, катерами и глубоководными аппаратами к 2020 году составит более 70% от их общего количества, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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15.03.2018
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