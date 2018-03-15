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Замминистра обороны: Россия в сфере новых военных технологий возродилась, как феникс

16.03.2018 ТАСС 93 0
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Руслан Цаликов
Руслан Цаликов.
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

РФ хочет обеспечить свою безопасность и суверенитет, подчеркнул Руслан Цаликов

КУБИНКА /Московская область/, 15 марта. /ТАСС/. Россия с развитием новых военных технологий восстала, как птица феникс из пепла, заявил первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов.

"Вдруг, как феникс из пепла, Россия с новыми технологиями объявила себя миру в послании нашего президента. Некоторые считают, что это милитаристский блок послания, но мы так не считаем. Это блок интеллектуально-технологический, конечно, он для вооруженных сил", - сказал Цаликов на конференции "Искусственный интеллект: проблемы и пути решения" в парке "Патриот".

По его словам, достигнутый высокий интеллектуально-технологический уровень необходимо поддерживать хорошей системой обучения и образования, без этого Россия "быстро займет место на задворках". "Хочу напомнить, что мы никого не устрашаем. Может быть, кто-то напомнит, когда мы на кого последний раз напали? Можно сколько угодно по телевизору говорить про гибридные войны, не понимая, что это такое", - заявил Цаликов.

По его словам, Россия никому не угрожает, а хочет на 1/6 части суши обеспечить свою безопасность и суверенитет. "Понимаем, что мощные вооруженные силы, обеспеченная с гарантией обороноспособность нужны для любого суверенного государства, а тем более для такого, как Россия, занимающего шестую часть суши, богатой всем, чем богата наша Земля. Обороноспособность - это гарантия всего: мира, здоровья", - добавил Цаликов.

В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин 1 марта объявил о разработке и испытаниях новейших систем стратегического оружия, создаваемых в ответ на односторонний выход Вашингтона из Договора по ПРО и практическое развертывание этой системы как на территории США, так и за пределами их национальных границ.

Среди них новая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, а также беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами. При этом глава государства подчеркнул, что растущая военная мощь России - это надежная гарантия мира на планете, а все работы по укреплению обороноспособности страны проводились в рамках действующих соглашений в области контроля над вооружениями.
15.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
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США
Продукция
Кинжал ЗРК
Сармат МБР
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