Шойгу: серийное производство боевых роботов может начаться в 2018 году
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Серийное производство боевых роботов для Вооруженных сил РФ может начаться в текущем году. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, отвечая на вопросы участников форума "Россия - страна возможностей".
Минобороны РФ
Один из участников форума спросил главу Минобороны, возможно ли, что в ближайшем будущем роль солдата в армии изменится и боевые действия будут вестись техникой, управляемой удаленно, а роль человека сведется к роли пилота и координатора.
Почему в ближайшем будущем? Это реализуется сегодня и реализуется довольно энергично
— ответил Шойгу.
Мы начали создавать боевых роботов, заканчиваются их государственные и войсковые испытания. И надеюсь, что уже в этом году мы начнем серийное производство
— рассказал Шойгу.
Он также сообщил, что уже завершились работы по созданию робототехники по площадному разминированию.
Сегодня такие роботы уже серийно выпускаются… У нас не останавливается работа ни на один день, ни на один час
— заключил министр, передает РИА Новости.
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15.03.2018
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