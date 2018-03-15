Шойгу: серийное производство боевых роботов может начаться в 2018 году

Серийное производство боевых роботов для Вооруженных сил РФ может начаться в текущем году. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, отвечая на вопросы участников форума "Россия - страна возможностей".

Минобороны РФ

Один из участников форума спросил главу Минобороны, возможно ли, что в ближайшем будущем роль солдата в армии изменится и боевые действия будут вестись техникой, управляемой удаленно, а роль человека сведется к роли пилота и координатора.

Почему в ближайшем будущем? Это реализуется сегодня и реализуется довольно энергично

— ответил Шойгу.

Мы начали создавать боевых роботов, заканчиваются их государственные и войсковые испытания. И надеюсь, что уже в этом году мы начнем серийное производство

— рассказал Шойгу.

Он также сообщил, что уже завершились работы по созданию робототехники по площадному разминированию.

Сегодня такие роботы уже серийно выпускаются… У нас не останавливается работа ни на один день, ни на один час

— заключил министр, передает РИА Новости.