Десять БМПТ "Терминатор" примут участие в Параде Победы
|
|
БМПТ "Терминатор" производства ОАО НПК "Уралвагонзавод" на Международной выставке вооружений IDEX-2013 в Абу-Даби.
Источник: © РИА Новости, Сергей Субботин
На Уралвагонзаводе собирают десять боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" для участия в параде 9 мая в Москве, сообщили в пресс-службе предприятия.
https://www.facebook.com/uvznews
БМПТ собирают в секретных цехах предприятия, многие операции приходится выполнять вручную. Но работа идет строго по графику - чтобы 9 мая "Терминаторы" впервые показали себя во всей красе на Красной площади
- рассказали в пресс-службе
БМПТ "Терминатор" - новый класс тяжелой бронетехники, разработанный на Урале с учетом боевого опыта Афганистана и Северного Кавказа. Машина предназначена для следования в танковом строю и нейтрализации потенциальных угроз бронетехнике: гранатометчиков, переносных противотанковых комплексов с управляемыми ракетами, орудий.
Арсенал "Терминатора" позволяет поражать и более сложные цели - машина вооружена четырьмя ПТУР "Атака", спаренной 30-миллиметровой пушкой, двумя автоматическими гранатометами и пулеметом. Создана БМПТ на базе танка Т-90, а защищена даже лучше прототипа: на ней установлена динамическая защита "по кругу" и смонтирован электромагнитный комплекс, нейтрализующий мины и фугасы.
"Терминаторы" хорошо зарекомендовали себя по время боев в Сирии. Минобороны заказало партию из 10 машин для испытаний в войсках. В дальнейшем планируется создать БМПТ на базе тяжелой гусеничной платформы нового поколения "Армата", передает РГ-Сила.
|
15.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
30.08.2017 Пять боевых новинок «Армии-2017»
28.08.2017 Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
20.01.2017 Валерий Кашин: приступить к модернизации "Искандеров" планируется в начале 2020-х годов
09.09.2015 Уралвагонзавод проведет переговоры о поставках Т-90С с представителями зарубежных стран
09.09.2015 "Уралвагонзавод" на выставке RAE-2015 проведет переговоры о поставках танка Т-90С с представителями нескольких зарубежных стран
07.10.2013 "Терминатор-2" как символ возрождения российского ОПК
26.09.2012 Вернуть пехоту под броню
14.09.2011 Что ожидает БМП в XXI веке?