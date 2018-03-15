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Десять БМПТ "Терминатор" примут участие в Параде Победы

16.03.2018 Военное обозрение 62 0
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БМПТ "Терминатор" производства ОАО НПК "Уралвагонзавод" на Международной выставке вооружений IDEX-2013 в Абу-Даби
БМПТ "Терминатор" производства ОАО НПК "Уралвагонзавод" на Международной выставке вооружений IDEX-2013 в Абу-Даби.
Источник: © РИА Новости, Сергей Субботин

На Уралвагонзаводе собирают десять боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" для участия в параде 9 мая в Москве, сообщили в пресс-службе предприятия.

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БМПТ собирают в секретных цехах предприятия, многие операции приходится выполнять вручную. Но работа идет строго по графику - чтобы 9 мая "Терминаторы" впервые показали себя во всей красе на Красной площади

- рассказали в пресс-службе

БМПТ "Терминатор" - новый класс тяжелой бронетехники, разработанный на Урале с учетом боевого опыта Афганистана и Северного Кавказа. Машина предназначена для следования в танковом строю и нейтрализации потенциальных угроз бронетехнике: гранатометчиков, переносных противотанковых комплексов с управляемыми ракетами, орудий.

Арсенал "Терминатора" позволяет поражать и более сложные цели - машина вооружена четырьмя ПТУР "Атака", спаренной 30-миллиметровой пушкой, двумя автоматическими гранатометами и пулеметом. Создана БМПТ на базе танка Т-90, а защищена даже лучше прототипа: на ней установлена динамическая защита "по кругу" и смонтирован электромагнитный комплекс, нейтрализующий мины и фугасы.

"Терминаторы" хорошо зарекомендовали себя по время боев в Сирии. Минобороны заказало партию из 10 машин для испытаний в войсках. В дальнейшем планируется создать БМПТ на базе тяжелой гусеничной платформы нового поколения "Армата", передает РГ-Сила.
15.03.2018
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принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Сирия
Продукция
Армата
Атака
БМПТ Рамка-99
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод

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