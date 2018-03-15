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Саперы ЦВО в Башкирии отработали разминирование с помощью новейшей БМР-3М "Вепрь"

16.03.2018 ЦАМТО 52 0
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БМР-3МА "Вепрь"
Бронированная машина разминирования БМР-3МА "Вепрь".
Источник: http://bastion-opk.ru/

ЦАМТО, 15 марта. Саперы отдельного инженерного соединения Центрального военного округа (ЦВО) с помощью новейшей техники отработали задачи по разминированию минного поля во время учений на территории Башкирии.

Инженеры использовали для этого единичный, недавно поступивший на вооружение образец бронированной машины разминирования БМР-3М на базе шасси танка Т-90. С помощью новой техники были проделаны проходы в минном поле на несколько минут быстрее.

БМР-3М "Вепрь" – российская бронированная машина разминирования на базе боевого танка Т-90. Основное предназначение – разведка, преодоление и разминирование минных полей. Создаваемые проходы при разминировании в ширину приблизительно равны межгусеничному или межколесному расстоянию танков, БМП и БТР.

Машина способна проделывать в противогусеничных минных полях 2 колеи шириной по 800-870 мм. Основное отличие шасси БМР-3М от базовой машины – усиленная противоминная защита. На корпусе шасси размещена рубка экипажа, в которой располагается башенка командира, люки, смотровые приборы, а также установка с зенитным пулеметом. Рубка сварена из броневых катаных листов. Позади рубки находится платформа, установленная для транспортировки секции трала. Передняя часть корпуса и рубка покрыты контейнерами с динамической защитой.

В целях обеспечения внутренней и внешней связи на БМР-3М имеется радиостанция Р-123М, а также танковое переговорное устройство ТПУ. Для наблюдения за радио- и химической обстановкой установлены рентгенометр-радиометр и химический анализатор ГО-27. При работе ночью экипаж может использовать два встроенных прибора ночного видения без внешней подсветки 1ПН63М.

В качестве основного вооружения на БМР-3М используется 12,7-мм зенитный танковый пулемет НСВТ. Также на машине установлены 8 гранатометов системы постановки дымовой завесы 902В "Туча" для стрельбы 81-мм дымовыми гранатами, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
15.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМР-3М Вепрь
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения

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