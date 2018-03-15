В ближайшие три года поисково-спасательные силы ВМФ России получат более 40 роботизированных комплексов
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ВМФ РФ.
Источник: ТАСС/Интерпресс/Валентина Свистунова
ЦАМТО, 15 марта. Главное командование ВМФ России продолжит работу по внедрению роботизированных систем в состав поисково-спасательных сил Военно-морского флота.
Планируется, что в ближайшие 3 года в состав службы поисковых и аварийно-спасательных работ поступит свыше 40 роботизированных комплексов, позволяющих без риска для человека осуществлять обследование и оказание помощи аварийным кораблям и подводным лодкам.
В настоящее время в составе поисково-спасательных сил ВМФ России уже эксплуатируется свыше 150 телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов, способных выполнять задачи по обследованию аварийных объектов на глубине и оказанию помощи.
Также ведутся опытно-конструкторские работы по созданию новых поколений спуско-подъемных устройств для подводных аппаратов поисково-спасательного назначения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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15.03.2018
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