В ближайшие три года поисково-спасательные силы ВМФ России получат более 40 роботизированных комплексов



ВМФ РФ.

Источник: ТАСС/Интерпресс/Валентина Свистунова ВМФ РФ.Источник: ТАСС/Интерпресс/Валентина Свистунова

ЦАМТО, 15 марта. Главное командование ВМФ России продолжит работу по внедрению роботизированных систем в состав поисково-спасательных сил Военно-морского флота.

Планируется, что в ближайшие 3 года в состав службы поисковых и аварийно-спасательных работ поступит свыше 40 роботизированных комплексов, позволяющих без риска для человека осуществлять обследование и оказание помощи аварийным кораблям и подводным лодкам.

В настоящее время в составе поисково-спасательных сил ВМФ России уже эксплуатируется свыше 150 телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов, способных выполнять задачи по обследованию аварийных объектов на глубине и оказанию помощи.

Также ведутся опытно-конструкторские работы по созданию новых поколений спуско-подъемных устройств для подводных аппаратов поисково-спасательного назначения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.