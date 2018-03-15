Шойгу: боевые роботы для армии могут пойти в серийное производство в этом году
|
|
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС
Глава Минобороны также сообщил, что уже завершились работы по созданию робототехники по площадному разминированию
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Серийное производство боевых роботов для Вооруженных сил РФ может начаться уже в этом году, сообщил в четверг министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, отвечая на вопросы участников форума "Россия - страна возможностей".
Один из участников форума спросил главу Минобороны, возможно ли, что в ближайшем будущем роль солдата в армии изменится и боевые действия будут вестись техникой, управляемой удаленно, а участие человека сведется к выполнения функций пилота и координатора. "Почему в ближайшем будущем? Это реализуется сегодня и реализуется довольно энергично", - ответил Шойгу.
Он напомнил, что если несколько лет назад в армии было всего 160 беспилотных летательных аппаратов, то на сегодняшний день их уже почти 1,8 тысячи.
"Мы начали создавать боевых роботов, заканчиваются их государственные и войсковые испытания. И надеюсь, что уже в этом году мы начнем серийное производство", - рассказал министр.
Глава ведомства также сообщил, что уже завершились работы по созданию робототехники по площадному разминированию. "Сегодня такие роботы уже серийно выпускаются... У нас не останавливается работа ни на один день, ни на один час", - заключил Шойгу.
|
15.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
16.03.2018 Шойгу сообщил о планах начать серийное производство боевых роботов
16.03.2018 Шойгу рассказал о предстоящем производстве боевых роботов
15.03.2018 Шойгу призвал военных и гражданских ученых объединиться для работы над искусственным интеллектом
15.03.2018 Министр обороны России обратился с приветственным словом к участникам конференции по искусственному интеллекту
15.03.2018 Шойгу призвал военных и гражданских ученых совместно разрабатывать роботов и беспилотники
12.03.2018 Эра инноваций для государства и армии
12.03.2018 Дорого и бессмысленно
27.12.2017 Точная ставка