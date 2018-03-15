Более тысячи квартир подготовят для молодых специалистов военного технополиса в Анапе
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Ключи от квартиры.
Источник: © Fotolia / Anna Baburkina
Планируется, что в технополисе будут работать молодые ученые и выпускники научных рот в интересах российской армии
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Более тысячи квартир подготовят для молодых специалистов военного инновационного технополиса "Эра" в Анапе, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с финалистами конкурса "Лидеры России".
Шойгу встретился с ними на форуме "Россия - страна возможностей". Он рассказал, что уже определен руководитель научных проектов технополиса - им стал президент национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
Министр рассказал, что на первом этапе исследовательские площади технополиса составят 267 тыс. квадратных метров.
"Помимо этого сделаем более 1 тысячи квартир для молодых специалистов, в том числе для тех, кто отслужит в технополисе", - отметил глава Минобороны.
По его словам, некоторые из финалистов конкурса могли бы стать частью команды технополиса.
"Надеюсь на то, что вы впишитесь в это в этот замечательный коллектив, а не впишетесь - будем других искать", - пошутил Шойгу.
Ранее о создании военного технополиса сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в министерстве.
Планируется, что в технополисе будут работать молодые ученые и выпускники научных рот в интересах российской армии.
Они смогут тесно взаимодействовать с крупнейшими научно-исследовательскими организациями, вузами и предприятиями ОПК.
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15.03.2018
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