«Нежданчик» и «Зайчик»: российскому оружию выбирают названия



Президент РФ Владимир Путин во время посещения Военной академии РВСН имени Петра Великого.

Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин во время посещения Военной академии РВСН имени Петра Великого.Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Минобороны выбрало 50 вариантов названий для новых вооружений

На сайте российского Минобороны стартовал финальный этап голосования по выбору названий для новейших российских стратегических вооружений - боевых лазерных комплексов, крылатой ракеты неограниченной дальности, оснащенной ядерной энергетической установкой, и подводных беспилотников межконтинентальной дальности с аналогичной установкой.

Военное ведомство проанализировало более 245 тыс. предложений с названиями, поступивших от интернет-пользователей, и отобрало по 50 наиболее популярных наименований для каждого образца вооружений. Голосование продлится до 16 марта, текущие результаты отображаются на сайте уже сейчас.

Всего за несколько часов после запуска голосования на сайте Минобороны в нем уже приняли участие десятки тысяч пользователей. Наибольший ажиотаж вызвало голосование по выбору названия для крылатой ракеты - в нем приняли участие почти 20 тыс. человек (на момент написания заметки). В голосовании по выбору названия для боевых лазерных комплексов приняли участие почти 11 тыс. человек, для подводных беспилотников - почти 7,5 тыс.

На данный момент в голосовании по выбору названия для крылатой ракеты лидирует "Нежданчик". За него проголосовало более трети пользователей (35%). На втором месте (19% голосов) название "Пальмира". Назвать ракету "Пальмирой" в честь погибших в Сирии российский военных ранее предлагал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Третье место в голосовании занимает "Иосиф Сталин". За него отдали свои голоса 15% принявших участие в голосовании.

Среди 50 наиболее популярных вариантов названий для новейшей российской крылатой ракеты неограниченной дальности также оказались "Ватник" (5,3% голосов), "Коловрат" (0,6%), "Крым" (0,14%), "Песец" (2,3%), "Санкция" (0,78%), а также "Скунс" (0,31%) и "Чебурашка" (1,59%).

В голосовании по выбору названия боевому лазерному комплексу пока что побеждает "Офтальмолог" (17,96% голосов), но его уверенно догоняет "Вий" (17,85%). Следом за ними идет "Горыныч" (15,53%), на четвертом месте "Василиск" (13%). "Зайчик", который после запуска голосования занимал лидирующую позицию, на момент написания заметки оказался на пятом месте. За него проголосовали 12,53% человек.

Для финального этапа по выбору названия для боевых лазерных комплексов Минобороны также отобрало "Гиперболоида" (0,46% голосов), "Керчь" (0,06%), "Мухобойку" (0,67%), "Росинку" (0,06%) и "Светлячка" (0,79%).

В голосовании по подводным беспилотникам пока что уверенно лидирует "Кракен" (37% голосов). На втором месте - "Язь" (19%), на третьем - "Посейдон" (8,34%), на четвертом - "Шептун" (7%).

В финальный этап также прошли названия "Байкал", "Водяной", "Гарпун", "Ихтиандр", "Лягушонок", "Мурена", "Пиявка", "Проныра" и "Севастополь".

Президент России Владимир Путин посвятил обороне и представлению новейших российских вооружений достаточно много времени, оглашая ежегодное послание Федеральному собранию, которое он огласил 1 марта.

В тот же день Минобороны запустило специальный сервис для приема предложений граждан с названиями для трех новейших российских образцов стратегических вооружений. За это время сайт российского военного ведомства посетили более 870 тыс. человек, среди которых около трети - иностранцы, говорится в сообщении Минобороны, поступившем в "Газету.Ru".

Из политиков, помимо Кадырова, свои варианты названий предложила также депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она предложила назвать боевой лазерный комплекс "Крымом", однако это название не прошло в финальный этап конкурса. Подводный беспилотник Поклонская предложила назвать "Севастополем". На момент написания заметки это название набрало менее 0,5% голосов пользователей.

Также свои варианты названий - "Американская мечта" и "Песец" - предложил первый вице-спикер Совета Федерации Николай Федоров. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил назвать новые виды оружия "Муромцем" и "Добрыней" в честь русских богатырей, "охранявших Русь". Помощник президента Владислав Сурков предложил назвать крылатую ракету "Гиви" - такой позывной был у командира одного из подразделений ополченцев Донбасса Михаила Толстых, погибшего в феврале прошлого года.

Амалия Затари