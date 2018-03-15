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Ракетное соединение ЮВО с комплексом "Искандер-М" проведет стрельбы под Астраханью

16.03.2018 ТАСС 52 0
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Пуск баллистической ракеты ОТРК Искандер-М. Архивное фото
Пуск баллистической ракеты ОТРК Искандер-М. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Стрингер

Ракетчикам предстоит отработать не менее десяти учебно-боевых задач

ТАСС, 15 марта. Дислоцированное в Краснодарском крае ракетное соединение, оснащенное комплексом "Искандер-М", совершает многокилометровый марш на полигон Капустин Яр в Астраханской области, где проведет тактическое учение с боевыми пусками ракет. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"В ходе марша по пересеченной местности ракетчикам предстоит отработать не менее десяти учебно-боевых задач. Ракетчикам предстоит преодолеть зараженные участки местности, развернуть комплексы и нанести условные ракетные ударов по заданным целям", - говорится в сообщении.

Тактическое учение пройдет в течение месяца, в нем задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники и принимают участие более 400 военнослужащих.
15.03.2018
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принадлежат ТАСС
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