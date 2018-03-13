Новый участок покраски агрегатов для МиГ-35 и МиГ-31 открыли в Нижнем Новгороде



Нижегородский авиастроительный завод "Сокол".

Источник: © РСК "МиГ" Нижегородский авиастроительный завод "Сокол".Источник: © РСК "МиГ"

Также на участке будут красить агрегаты и узлы для самолетов МиГ-29М/М2, МиГ-29К/КУБ и для гражданского лайнера Ил-114

ТАСС, 13 марта. Новый участок покраски агрегатов новейшего авиационного комплекса МиГ-35, а также высотного перехватчика МиГ-31 открыли на нижегородском авиастроительном заводе "Сокол", сообщили в пресс-службе РСК "МиГ".

"Сегодня на нижегородском авиастроительном заводе "Сокол" (филиал РСК "МиГ") состоялось торжественное открытие нового участка для покраски агрегатов новейшего авиационного комплекса МиГ-35, а также высотного перехватчика МиГ-31", - сообщили в пресс-службе.

"В 2017 году мы полностью и в срок на заводе "Сокол" выполнили гособоронзаказ по модернизации истребителей МиГ-31, отчитавшись в числе первых. Для достижения высоких показателей по сдаче продукции мы открыли участок покраски агрегатов, оборудованный новейшим автоматизированным оборудованием для покраски широкой номенклатуры изделий... Все элементы управления процесса покраски автоматизированы и позволяют дистанционно отслеживать температуру, влажность и другие параметры внутри камеры", - процитировали в пресс- службе генерального директора корпорации Илью Тарасенко.

Также на участке будут осуществляться работы по покраске агрегатов и узлов для самолетов МиГ-29М/М2, МиГ-29К/КУБ и для гражданского лайнера Ил-114.

Ранее корпорация "МиГ" уже модернизировала ряд производственных цехов нижегородского авиастроительного завода "Сокол", Луховицкого авиационного завода имени П. А. Воронина, а также Калязинского машиностроительного завода.