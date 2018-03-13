Российские военные на базах за рубежом смогут проголосовать на 18 избирательных участках



Военнослужащий в Армении. Архивное фото.

Источник: © Sputnik Военнослужащий в Армении. Архивное фото.Источник: © Sputnik

Представитель Минобороны Василий Волков отметил, что большинство участков будут расположены в труднодоступных местах

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Служащие на зарубежных базах российские военные смогут проголосовать на 18 избирательных участках. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель руководителя рабочей группы по организации избирательного процесса в вооруженных силах РФ Василий Волков.

"Мы также голосуем за пределами территории Российской федерации. У нас там 18 избирательных участков", - сказал Волков.

По его словам, всего в воинских частях на территории России и за ее пределами образовано 79 участков, большинство из которых расположены в труднодоступных местах.

Он добавил, что около 4 тыс. военнослужащих и гражданских служащих уже проголосовали досрочно на выборах президента РФ.

"Во многих субъектах начались досрочные голосования. В труднодоступных, отдаленных местностях, на маяках, на островах люди уже проголосовали, сделали свой выбор", - сказал он.

"Но по закону, вы знаете, нельзя результаты озвучивать до момента подсчета голосов в день основного голосования. У нас всего на сегодняшний день досрочно проголосовали около четырех тысяч человек", - подчеркнул Волков.

Представитель Минобороны также рассказал, что особое внимание будет уделено вопросам безопасности в день выборов президента РФ в Сирии.

"То, что касается Сирии, у нас опыт есть - выборы депутатов Госдумы в 2016 году. Там у нас образован один избирательный участок в посольстве. Наши военнослужащие, которые работают в составе участковой комиссии, будут обеспечивать и безопасность, и процесс голосования", - сказал Волков.

Он отметил, что военнослужащие в Сирии находятся не только в пунктах базирования, но и работают в отдаленных районах. "Поэтому закон предусматривает возможность голосования с помощью переносного ящика для голосования", - рассказал Волков.

"Вопросам безопасности в день голосования будет уделяться особое внимание", - сказал он.