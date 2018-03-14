Российские военные примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и по носителям в случае угрозы военнослужащим в САР - Герасимов

просто экспл 4128

№27 14.03.2018 16:44

если по беспилотным томагавкам не посмели отрыть огонь , то по самолетам точно стрелять не станут . я даже начал сомневаться что они посмеют и по АСП отработать , не то что по авиации .

уже сколько лет наши грозятся как они матрасам ухххх , да как они матрасам охххх , а после этого эххххх . и после этого только статейки о том что мы не просто так утерлись , а мы гордо утерлись , утирались и сглатывали не теряя достоинства .

как было с раша тудей (сколько было передач что наши сделают да как наши сделают . что матрасы не посмеют признать РТ иностранным агентом , и как РТ после этого не сможет работать потому что .... и что ? да просто признали иноагентами пару шараг с пендостана . а рассказов то было ) , так было с томагавками (никто не помнит прорву статей с кружочками на карте мол смотрите какой кусок Сирии , чуть ли не всю Сирию перекрывает С-400 ? и как звездабол клинцевич блеял что небо Сирии закрыто для матрасов , и че ? закрыли ? а не стыдно было потом утираться и рассказывать что мол земля то оказывается круглая , и есть кривизна земли , а че , клинцевич по географии не учил что Земля круглая ?) . а сколько грозились засудить макларенов и ваду . и че ? засудили ?

сейчас наглосаксы в открытую нагибают наших по бредовой подставе с отравлением . и высылают наших 23 чемодана (дипломатов) , и наши гордо так - мы тоже вышлем 23 чемодана в наглию - и че ? наглии лежать бояться ? ой ты смотри как много потеряет наглия с высылкой 23 диплоящиков . у нагличан другие цели были , и они их добились . а наши опять сглотнут и будут нам вешать лапшу о том что наши власти не тряпки а это очень хитрый план .

устал я че то от их хитрых планов (хотя замысел то я понял).



Данилович сообщ. №26 Цитата, Скорее всего пендосы жидко обделаются. а если не обделаются то что ? что наши сделают ? опять сказки расскажут про кривизну земли или про то что наши военные сами нарвались и матрасы наказали их правильно (как было с чвкашниками) ? да никто ничего матрасам не сделает , даже если амерские морпехи зайдут на Хмеймим и изнасилуют весь личный состав , максимум что сделают , так это выразят озабоченность .если по беспилотным томагавкам не посмели отрыть огонь , то по самолетам точно стрелять не станут . я даже начал сомневаться что они посмеют и по АСП отработать , не то что по авиации .уже сколько лет наши грозятся как они матрасам ухххх , да как они матрасам охххх , а после этого эххххх . и после этого только статейки о том что мы не просто так утерлись , а мы гордо утерлись , утирались и сглатывали не теряя достоинства .как было с раша тудей (сколько было передач что наши сделают да как наши сделают . что матрасы не посмеют признать РТ иностранным агентом , и как РТ после этого не сможет работать потому что .... и что ? да просто признали иноагентами пару шараг с пендостана . а рассказов то было ) , так было с томагавками (никто не помнит прорву статей с кружочками на карте мол смотрите какой кусок Сирии , чуть ли не всю Сирию перекрывает С-400 ? и как звездабол клинцевич блеял что небо Сирии закрыто для матрасов , и че ? закрыли ? а не стыдно было потом утираться и рассказывать что мол земля то оказывается круглая , и есть кривизна земли , а че , клинцевич по географии не учил что Земля круглая ?) . а сколько грозились засудить макларенов и ваду . и че ? засудили ?сейчас наглосаксы в открытую нагибают наших по бредовой подставе с отравлением . и высылают наших 23 чемодана (дипломатов) , и наши гордо так - мы тоже вышлем 23 чемодана в наглию - и че ? наглии лежать бояться ? ой ты смотри как много потеряет наглия с высылкой 23 диплоящиков . у нагличан другие цели были , и они их добились . а наши опять сглотнут и будут нам вешать лапшу о том что наши власти не тряпки а это очень хитрый план .устал я че то от их хитрых планов (хотя замысел то я понял).а если не обделаются то что ? что наши сделают ? опять сказки расскажут про кривизну земли или про то что наши военные сами нарвались и матрасы наказали их правильно (как было с чвкашниками) ?