Российские военные примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и по носителям в случае угрозы военнослужащим в САР - Герасимов
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Авиабаза Хмеймим в Сирии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Москва. 13 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские военные примут ответные меры, если будет нанесен удар по Дамаску, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.
"В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим, Вооруженные Силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять", - сказал он на селекторном совещании во вторник.
По словам В.Герасимова, США планируют обвинить правительственные силы Сирии в применении химического оружия
"В качестве ответной меры Вашингтон планирует нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска", - сказал В.Герасимов.
"В Дамаске в учреждениях и на объектах минобороны Сирии находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон и военнослужащие военной полиции", - сказал начальник Генштаба.
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13.03.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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beka1
1420
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№1
14.03.2018 03:40
Интересно, хватит духу в случае реализации американских угроз ударить по ним? Или опять утремся под благовидным предлогом? Что то мне подсказывает, что утремся...
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hroft
47
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№2
14.03.2018 05:19
Я думаю в этот раз наши ответят,все угрозы перешли в публичную плоскость,раньше такого не было.В любом случае бомбить именно Дамаск США не решатся.
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Байкал57
675
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№3
14.03.2018 05:31
Перегнать все Су-30СМ и Су-35 в Сирию и ловить Топорики, круглосуточно.
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Воин3D
1548
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№4
14.03.2018 06:43
Цитата, beka1 сообщ. №1
Интересно, хватит духу в случае реализации американских угроз ударить по ним? Или опять утремся под благовидным предлогом? Что то мне подсказывает, что утремся...+1
Цитата, hroft сообщ. №2
Я думаю в этот раз наши ответят,все угрозы перешли в публичную плоскость,раньше такого не было.В любом случае бомбить именно Дамаск США не решатся.Раньше до выборов было больше времени.
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wedmed5
877
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№5
14.03.2018 06:52
В день выборов ждём сюрприза от "партнёров"? А ответочку дать нужно, не глобально, конечно, но так, чтоб желание отбить на долго. Если ещё раз утрёмся, то дальше будет только хуже.
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wedmed5
877
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№6
14.03.2018 06:54
Цитата, Байкал57 сообщ. №3
Перегнать все Су-30СМ и Су-35 в Сирию и ловить Топорики, круглосуточноСлишком затратно, надо разок по носителю ответить, но желательно только с материальным ущербом.
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ID: 1949
1830
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№7
14.03.2018 07:17
А что у нас там с подлодками? Успеют потопить эсминцы после первого залпа? Хотя в Тартусе есть и Бастионы. Против Томагавков - Панцири Буки, С-300, Красуха опять же...
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Воин3D
1548
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№8
14.03.2018 09:11
Цитата, ID: 1949 сообщ. №7
А что у нас там с подлодками? Успеют потопить эсминцы после первого залпа? Хотя в Тартусе есть и Бастионы. Против Томагавков - Панцири Буки, С-300, Красуха опять же...В ЮФУ МиГи с Кинжалами. Думаю, что будут топить ими для наглядности. А то понимаешь, гиперзвук им не тот...
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ash
3842
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№9
14.03.2018 09:16
Цитата, wedmed5 сообщ. №6
надо разок по носителю ответить, но желательно только с материальным ущербом.) Это как? Макетом? Болванкой? Практической ступенью? Мол, смотрите, ещё так сделаете, боевой блок прилетит...;)
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Baltas
730
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№10
14.03.2018 10:04
Штаты надо выгонять из Сирии. Пока они там, одна гадость будет сменять другую. Но, что американцы, что российский президент любят затягивать с решениями.
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ash
3842
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№12
14.03.2018 10:22
Цитата, Baltas сообщ. №10
Штаты надо выгонять из Сирии.Надо, кто ж спорит. Только вот как? Есть мысли то?
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kladbische
48
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№13
14.03.2018 11:15
Это к сожалению только слова. О реальном ответе можно будет говорить только после того, как официально будут поставлены современные виды вооружения Сирии. Т.е. когда Панцири, с-400 и всё остальное будет по бумагам Сирийским. Соответственно, все наши Василии Ивановы должны будут стать Абдурахманами Сумани. Вот тогда вечер перестанет быть томным.
На бумаге Сирийская армия будет воевать с армией США, самолёты будут сбиваться Сирийскими военными, наши там будут типа как инструкторы. На Су-35 будут летать якобы Сирийские лётчики, а Панцирями управлять якобы Сирийские операторы.
Всё это приведёт к полномасштабной войне между Сирией и США. Сначала США получат болезненный удар в виде сбитых самолётов и потопленных эсминцев, но потом пригонят всё что у них есть и понесётся. Понятно, что говорить о победе Сирии не приходится, наврядли США зайдут туда как в Вьетнам, просто будут утюжить с воздуха.
У России будет два варианта. Первый как можно дольше помогать Сирии умирать от бомб и кричать в ООН об остановке войны. Второй. Подписать с Сирией договор о союзничестве, где будет прописано, что в случае нападения на Сирию, Россия обязуется вступить в войну. Это соответственно крайний случай, который поставит мир на грань гибели.
Из всего этого можно сделать вывод. Что всё будет как и было. Носители никто топить не будет. США выпустят Тамогавки, Россия попытается их сбить. В итоге, США объявят что все Тамогавки попали в цель, Россия скажет, что половина не долетела.
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Baltas
730
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№14
14.03.2018 11:38
Цитата, ash сообщ. №12
Надо, кто ж спорит. Только вот как? Есть мысли то?Положение близко к патовому. Прямое вмешательство выглядит нежелательным, а с армией Сирии Штаты не считаются. Пока у сирийцев было химическое оружие, их еще как-то остерегались. Но большой успех российской дипломатии изменил эту данность. Думаю, стороны будут продолжать политику выталкивания друг-друга. Сирийцы при поддержке России будут теснить „оппозицию“, США - „оппозицию“ защищать и множить.
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Baltas
730
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№15
14.03.2018 11:40
Цитата, kladbische сообщ. №13
О реальном ответе можно будет говорить только после того, как официально будут поставлены современные виды вооружения Сирии.Россия может не потянуть Ваш вариант. Видимо такое будет сделано частично.
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ash
3842
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№16
14.03.2018 12:54
Цитата, Baltas сообщ. №14
Положение близко к патовому. Прямое вмешательство выглядит нежелательным, а с армией Сирии Штаты не считаются. Пока у сирийцев было химическое оружие, их еще как-то остерегались. Но большой успех российской дипломатии изменил эту данность. Думаю, стороны будут продолжать политику выталкивания друг-друга. Сирийцы при поддержке России будут теснить „оппозицию“, США - „оппозицию“ защищать и множить.Собственно, это не выход, а продолжение того, что по факту было, есть, и пока будет.
Тут вот в одной из веток уважаемый Андрей_Л пенял мне, что я "перескакиваю" с темы на тему. Отвечу ему на это здесь.
Почему многие из обсуждающих эту тему упираются только в Сирию? Вспомним Карибский кризис. Штаты пугали нас агрессией на Кубу, а мы в ответ "обещали" врезать в Германии. Ситуация тогда тоже была патовой. Любой военный сценарий грозил ядерной войной. Тогда мы реально могли достать США. Пусть и небольшим количеством зарядов, но даже этого тогда хватило.
Тут вот проскакивала уже "новость", что группа конгрессменов письмо Тиллерсону написала:
Цитата, q
Отметим, что 8 марта группа американских сенаторов обратилась к госсекретарю США Рексу Тиллерсону с просьбой начать переговоры с Россией по стратегической стабильности. К такому призыву они пришли по итогам послания российского лидера Федеральному собранию.Уж не потому ли Трамп таки убрал Тиллерсона. Последняя капля?
Так что возможность "дожать" Штаты в Сирии есть, но она, как мне кажется, лежит не в Сирии, а в Конгрессе, а затем на тех самых переговорах о стабильности.
ИМХО конечно.
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ankh-andrej
1101
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№17
14.03.2018 13:10
Могут в лучшем случае отработать по авиации. По морским носителям работать точно не станут. Не верю.
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Воин3D
1548
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№18
14.03.2018 14:05
Цитата, ankh-andrej сообщ. №17
Могут в лучшем случае отработать по авиации. По морским носителям работать точно не станут. Не верю.А как наши отработают по авиации, если они запустят крылатые ракеты вне нашего ПВО?
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ankh-andrej
1101
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№20
14.03.2018 14:14
Цитата, q
А как наши отработают по авиации, если они запустят крылатые ракетыЭто в случае ракетно-бомбовых ударов с применением авиации. В случае работы КР с морских носителей мне слабо верится, что наши атакуют корабли. Свалят в лучшем случае из зоны поражения, после предупреждения об атаке со стороны американцев.
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Baltas
730
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№21
14.03.2018 15:07
Цитата, ash сообщ. №16
Почему многие из обсуждающих эту тему упираются только в Сирию? Вспомним Карибский кризис. Штаты пугали нас агрессией на Кубу, а мы в ответ "обещали" врезать в Германии.Вы не уделяете достаточного внимания соотношению сил тогда и теперь. Связываться с Россией далеко не тоже самое, что с СССР. Сейчас СССР, как и в первый раз, их бы из Сирии просто выгнал. России же, если говорить о военном противостоянии с Коалицией, нужен более плотный военный союз с Ираном. Чтобы с его территории контролировать море. Скользкое, малопрогнозируемое положение.
Но, не уверен, что потеряв сбитыми пару-другую ракет американцы втянуться во что-то большее. Скорее, как Израиль, „доведут до сведения“ желание не развивать конфликт. Именно поэтому стоит рискнуть и сбить ракеты.
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ash
3842
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№22
14.03.2018 16:01
Вы не уделяете достаточного внимания соотношению сил тогда и теперьЭто Вы не уделяете внимание новостям.
Но, не уверен, что потеряв сбитыми пару-другую ракет американцы втянуться во что-то большее. Скорее, как Израиль, „доведут до сведения“ желание не развивать конфликт. Именно поэтому стоит рискнуть и сбить ракеты.
Цитата, q
"В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим, Вооруженные Силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять"Судя по усилению флотской группировки, всё идёт к тому, что готовятся жахнуть и по носителям "топоров". Ну или на худой конец демонстрируют намерения. И СССР делал в своё время тоже самое.
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Сергей-82
12339
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№23
14.03.2018 16:12
Связываться с Россией далеко не тоже самое, что с СССР.СССР образца 1962 года,был так сказать не сильнее России 2018 года,а я бы сказал даже слабее: в 1962 году было практически полное отсутствие средств нападения способных достать США.
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Baltas
730
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№24
14.03.2018 16:22
Цитата, Сергей-82 сообщ. №23
СССР образца 1962 года,был так сказать не сильнее России 2018 годаНапомню, суть Карибского кризиса - в советском ЯО на Кубе. И CША в то время тоже являли из себя образец 1962 года.
Напомню, что СССР имел военный паритет едва не со всем остальным миром вместе взятом. Кроме того, изоляция России сегодня может оказаться более болезненной. СССР имел руководство, плохое, но все же. Что сегодня руководит Россией?,- вопрос не слабый, далеко не каждый возьмется ответить.
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Baltas
730
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№25
14.03.2018 16:27
Цитата, ash сообщ. №22
Судя по усилению флотской группировки, всё идёт к тому, что готовятся жахнуть и по носителям "топоров". Ну или на худой конец демонстрируют намерения. И СССР делал в своё время тоже самое.Потопить американский корабль Россия посчитает неразумным. Т.к. подобный поворот сделает цену сирийского конфликта запредельной.
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Данилович
374
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№26
14.03.2018 16:42
Цитата, kladbische сообщ. №13
Из всего этого можно сделать вывод. Что всё будет как и было. Носители никто топить не будет. США выпустят Тамогавки, Россия попытается их сбить. В итоге, США объявят что все Тамогавки попали в цель, Россия скажет, что половина не долетела.
Похоже, "Адмирал Эссен", пошел не "Топоры" сбивать, а корабли топить, наверняка, там ещё пару "Варшавянок" дежурят.
Такие заявления, ради бла-бла-бла, не делаются, посмотрим у кого яйца крепче.
Скорее всего пендосы жидко обделаются.
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просто экспл
4128
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№27
14.03.2018 16:44
да никто ничего матрасам не сделает , даже если амерские морпехи зайдут на Хмеймим и изнасилуют весь личный состав , максимум что сделают , так это выразят озабоченность .
если по беспилотным томагавкам не посмели отрыть огонь , то по самолетам точно стрелять не станут . я даже начал сомневаться что они посмеют и по АСП отработать , не то что по авиации .
уже сколько лет наши грозятся как они матрасам ухххх , да как они матрасам охххх , а после этого эххххх . и после этого только статейки о том что мы не просто так утерлись , а мы гордо утерлись , утирались и сглатывали не теряя достоинства .
как было с раша тудей (сколько было передач что наши сделают да как наши сделают . что матрасы не посмеют признать РТ иностранным агентом , и как РТ после этого не сможет работать потому что .... и что ? да просто признали иноагентами пару шараг с пендостана . а рассказов то было ) , так было с томагавками (никто не помнит прорву статей с кружочками на карте мол смотрите какой кусок Сирии , чуть ли не всю Сирию перекрывает С-400 ? и как звездабол клинцевич блеял что небо Сирии закрыто для матрасов , и че ? закрыли ? а не стыдно было потом утираться и рассказывать что мол земля то оказывается круглая , и есть кривизна земли , а че , клинцевич по географии не учил что Земля круглая ?) . а сколько грозились засудить макларенов и ваду . и че ? засудили ?
сейчас наглосаксы в открытую нагибают наших по бредовой подставе с отравлением . и высылают наших 23 чемодана (дипломатов) , и наши гордо так - мы тоже вышлем 23 чемодана в наглию - и че ? наглии лежать бояться ? ой ты смотри как много потеряет наглия с высылкой 23 диплоящиков . у нагличан другие цели были , и они их добились . а наши опять сглотнут и будут нам вешать лапшу о том что наши власти не тряпки а это очень хитрый план .
устал я че то от их хитрых планов (хотя замысел то я понял).
Цитата, Данилович сообщ. №26
Скорее всего пендосы жидко обделаются.а если не обделаются то что ? что наши сделают ? опять сказки расскажут про кривизну земли или про то что наши военные сами нарвались и матрасы наказали их правильно (как было с чвкашниками) ?
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Сергей-82
12339
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№28
14.03.2018 16:55
Напомню, суть Карибского кризиса - в советском ЯО на КубеНу да несколько ракет не более того,сейчас все ядерная триада может долететь до США,тогда,только считанные единицы.
Цитата, q
Ядерный арсенал СССР был гораздо скромнее американского (стратегический — несравненно). Его значительную часть составляли ракеты Р-7, межконтинентальные, но весьма несовершенные, с длительным временем подготовки и низкой надёжностью. Имелось всего 4 стартовых комплекса в Плесецке, пригодных для боевого запуска. Более совершенные ракеты Р-16 были развернуты ещё в недостаточном количестве и, так же, как и Р-7 — не защищены от возможной атаки против самих пусковых установок (открытых). К моменту Карибского кризиса число МБР СССР достигло 75 штук[25], но одновременно могло быть запущено не более 25.
И CША в то время тоже являли из себя образец 1962 года.Да,с полным преимуществом над в СССР в МБР и стратегических бомбардировщиках (чего сейчас нет).
Напомню, что СССР имел военный паритет едва не со всем остальным миром вместе взятом.В 1990 году да,в 1962 году НЕТ.
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Данилович
374
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№29
14.03.2018 16:57
Цитата, просто экспл сообщ. №27
а если не обделаются то что ? что наши сделают ?
Утопят пару Берков, и всего то делов..., у пендосов их много, парой больше, парой меньше, а если и дальше эта вонючая моська не вразумится, споют песню "Гуд бай Америка оооо..."
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Геннадий Гущин
140
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№30
14.03.2018 17:19
Цитата, Сергей-82 сообщ. №23
СССР образца 1962 года,был так сказать не сильнее России 2018 года,а я бы сказал даже слабее: в 1962 году было практически полное отсутствие средств нападения способных достать США.
На тот момент СССР располагал всего четырьмя комплексами с МБР и около 150 стратегических бомбардировщиков, ну и Р-12 с Р-14, которые на Кубе развернули. Начинали развёртывать МБР Р-16. США имели 183 МБР Atlas и Titan, 144 БРПЛ Polaris и около 1300 стратегических бомбардировщиков. Плюс ракеты Thor и Jupiter в Турции и Великобритании, из-за которых кризис и начался. Начинали развёртывать МБР Minuteman I. И обмена ударами не случилось, потому что США пошли на попятную, согласившись убрать БРСД Thor и Jupiter из Турции и Британии и гарантировав ненападение на Кубу. Но, они выторговали сохранение этой информации в тайне, и для всего мира в тот момент выглядело, что это Хрущёв сдал назад.
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Воин3D
1548
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№31
14.03.2018 18:12
Цитата, Данилович сообщ. №29
Утопят пару Берков, и всего то делов..., у пендосов их много, парой больше, парой меньше, а если и дальше эта вонючая моська не вразумится, споют песню "Гуд бай Америка оооо..."+1
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ash
3842
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№32
14.03.2018 18:45
Напомню, суть Карибского кризиса - в советском ЯО на Кубе. И CША в то время тоже являли из себя образец 1962 года.Очень поверхностное утверждение. Отсюда и не понимание текущего вопроса.
Освежите память. Вспомните, почему мы отправили ракеты на Кубу.
Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №30
Плюс ракеты Thor и Jupiter в Турции и Великобритании, из-за которых кризис и начался.
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ash
3842
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№33
14.03.2018 18:48
Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №30
и для всего мира в тот момент выглядело, что это Хрущёв сдал назад.Даже для членов Политбюро.
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просто экспл
4128
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№34
14.03.2018 19:56
Цитата, Данилович сообщ. №29
Утопят пару Берков, и всего то делов..., у пендосов их много, парой больше, парой меньше, а если и дальше эта вонючая моська не вразумится, споют песню "Гуд бай Америка оооо..."так че не утопили когда те аэродром с землей ровняли ?
кстати . вроде как в Гуте их инстукторов покошмарили , поэтому и вой пошел про гумманитарную катастрофу . почему наши не начали вой про катастрофу когда наши ЧВК в землю вгоняли ?
или че . это уже не наши граждане ? кстати , а у этих неграждан не те же цели что и у наших ВС в Сирии ?
кстати часть вторая - мне напомнит что когда только только начиналась война на Донбассе . некоторые очень высокие лица говорили что они чуть ли не войну начнут если каклы начнут серьзную заварушку и что недопустят того то и того то . и че ? все это осталось разговорами (ну тут хоть отмазка есть , так как есть версия что наши это умышленно говорили давая матрасам надежду что наши в эту войну встрянут в открытую , то есть это была типа ловушка) .
ЗЫ единственное что дает надежду что наши все таки хотя бы холостым пальнут в сторону матрасов , так это то что дедушка Пу в открытую сказал Западу что у нас есть чем бахнуть . намеки бывают тонкими , бывает и не очень , но они все равно намекают .
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Геннадий Гущин
140
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№35
14.03.2018 22:10
Цитата, ash сообщ. №33
Даже для членов Политбюро.
Как раз, члены Политбюро в курсе были.
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