На сайте Минобороны России стартовал финальный этап по выбору названий новейших российских вооружений



Источник: © REUTERS/Maxim Zmeyev Источник: © REUTERS/Maxim Zmeyev

ЦАМТО, 13 марта. На официальном сайте Минобороны России стартовал финальный этап по выбору названий новейших российских вооружений.

Интернет-пользователям предоставлена возможность выбрать названия из пятидесяти наиболее популярных предложений для боевого лазерного комплекса, крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергетической установкой, беспилотного подводного аппарата.

1 марта 2018 г. на сайте Минобороны России был запущен специальный сервис для приема предложений граждан с названиями для трех новейших российских образцов стратегических вооружений, о которых было доведено в ходе ежегодного Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации.

За истекший период специальный сервис на сайте Минобороны России посетило более 870 тыс. пользователей, из которых около трети – граждане иностранных государств.

Посетителями направлено более 245 тыс. предложений с названиями для образцов новейших российских стратегических вооружений.

Минобороны России проведена обработка и анализ всех поступивших предложений, по результатам которых определены по 50 наиболее популярных названий для каждого образца вооружения.

Голосование на сайте военного ведомства по выбору названий оружия продлится до 16 марта, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.