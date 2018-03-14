На сайте Минобороны России стартовал финальный этап по выбору названий новейших российских вооружений
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Источник: © REUTERS/Maxim Zmeyev
ЦАМТО, 13 марта. На официальном сайте Минобороны России стартовал финальный этап по выбору названий новейших российских вооружений.
Интернет-пользователям предоставлена возможность выбрать названия из пятидесяти наиболее популярных предложений для боевого лазерного комплекса, крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергетической установкой, беспилотного подводного аппарата.
1 марта 2018 г. на сайте Минобороны России был запущен специальный сервис для приема предложений граждан с названиями для трех новейших российских образцов стратегических вооружений, о которых было доведено в ходе ежегодного Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации.
За истекший период специальный сервис на сайте Минобороны России посетило более 870 тыс. пользователей, из которых около трети – граждане иностранных государств.
Посетителями направлено более 245 тыс. предложений с названиями для образцов новейших российских стратегических вооружений.
Минобороны России проведена обработка и анализ всех поступивших предложений, по результатам которых определены по 50 наиболее популярных названий для каждого образца вооружения.
Голосование на сайте военного ведомства по выбору названий оружия продлится до 16 марта, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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13.03.2018
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Восход
13723
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№1
14.03.2018 09:50
Идея была неплохая, но коллективный разум родил какую-то эксцентричную инфантильную хрень.
Уж лучше бы изначально сами выдвинули по 50 вариантов названий и вынесли их на голосование.
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ankh-andrej
1101
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№2
14.03.2018 13:20
Цитата, q
Идея была неплохая, но коллективный разум родил какую-то эксцентричную инфантильную хрень.Восход, ваш вариант там вроде тоже присутствует. Только за него не топят.
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Восход
13723
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№3
14.03.2018 13:34
Цитата, ankh-andrej сообщ. №2
Восход, ваш вариант там вроде тоже присутствует. Только за него не топят.Я не разочарован в отставании моих вариантов (там их кстати два, совпадения- касатка и альбатрос), я удручен большей частью предложенных вариантов, на уровне противостояния двух колхозов. Хотя там встречаются некоторые достойные названия (я сейчас ни свои имею ввиду), но их там очень мало и они в меньшенстве.
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