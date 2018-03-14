Выбрать название новому российскому оружию можно будет до 16 марта - Минобороны РФ
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Графическое изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком.
Источник: © Минобороны РФ
Москва. 13 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - 16 марта на сайте Минобороны РФ завершится голосование по выбору названий нового российского оружия, о котором сообщил в послании президент РФ Владимир Путин.
"На сайте Минобороны России стартовал финальный этап по выбору названий новейших российских вооружений. Минобороны России проведена обработка и анализ всех поступивших предложений, по результатам которых определены по 50 наиболее популярных названий для каждого образца вооружения", - говорится в сообщении военного ведомства РФ.
В Минобороны заявили, что голосование на сайте продлится до 16 марта.
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13.03.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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№1
14.03.2018 09:41
Ты по всем морям гуляешь, уж наверно перстень знаешь... - про Ерша. Надо было предложить.
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