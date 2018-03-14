Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Выбрать название новому российскому оружию можно будет до 16 марта - Минобороны РФ

14.03.2018 Интерфакс-АВН 633 2
0
Понравилась новость?
 +2
Графическое изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
Графическое изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком.
Источник: © Минобороны РФ

Москва. 13 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - 16 марта на сайте Минобороны РФ завершится голосование по выбору названий нового российского оружия, о котором сообщил в послании президент РФ Владимир Путин.

"На сайте Минобороны России стартовал финальный этап по выбору названий новейших российских вооружений. Минобороны России проведена обработка и анализ всех поступивших предложений, по результатам которых определены по 50 наиболее популярных названий для каждого образца вооружения", - говорится в сообщении военного ведомства РФ.

В Минобороны заявили, что голосование на сайте продлится до 16 марта.
13.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
ID: 1949
1830
№1
14.03.2018 09:41
Ты по всем морям гуляешь, уж наверно перстень знаешь... -  про Ерша. Надо было предложить.
0
Сообщить модератору
RU
Тектор
1188
№2
14.03.2018 17:23
Ну что за название Офтальмолог? Невыговорить, мля. Я бы тогда назвал Многочлен.
+1
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.03 22:10
  • 35
Российские военные примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и по носителям в случае угрозы военнослужащим в САР - Герасимов
  • 14.03 22:06
  • 14
Минобороны опубликовало 150 самых популярных названий для нового оружия РФ
  • 14.03 22:05
  • 18
Конвертоплан нового поколения меняет правила поля боя
  • 14.03 21:58
  • 25
Названа дата пуска мощнейшей в мире ракеты-носителя
  • 14.03 20:36
  • 2
Еще полетаем
  • 14.03 20:34
  • 2
В Совфеде заявили об уничтожении всех запасов газа «Новичок»
  • 14.03 20:14
  • 4
Китай строит собственный грузовой космоплан
  • 14.03 19:53
  • 3
Десять сабель
  • 14.03 19:41
  • 84
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 14.03 19:30
  • 27
ОДК-Пермские моторы и «Иркут» подписали договор о поставке новейших российских двигателей ПД-14 для авиалайнера МС-21
  • 14.03 18:49
  • 10
Испытания ЗРК для "Адмирала Горшкова" продолжатся полтора месяца, фрегат планируется ввести в состав ВМФ в конце лета - ОСК
  • 14.03 18:33
  • 2
Свет в конце полета
  • 14.03 18:13
  • 1
Пять китайских автомобилей которые удивили весь мир
  • 14.03 17:48
  • 77
"Кинжальный" огонь
  • 14.03 17:23
  • 2
Выбрать название новому российскому оружию можно будет до 16 марта - Минобороны РФ
другие обсуждаемые темы