Вооруженные силы Анголы намерены приобрести три морских патрульных самолета C-295
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Военно-транспортный самолет C-295 ВВС Чехии.
Источник: airwar.ru
ЦАМТО, 13 марта. По информации государственного новостного агентства Анголы, ВС страны намерены приобрести три морских патрульных самолета C-295 компании Airbus Defense and Space, которые позволят обеспечить контроль исключительной экономической зоны.
Как сообщает Jane's Defence Weekly, президент Жоау Лоуренсу 2 марта подписал указ, разрешив принадлежащей Министерству обороны Анголы компании Simportex заключить с Airbus Defense and Space соглашение стоимостью 159,9 млн. евро (196,7 млн. долл.) на поставку самолетов, а министр финансов был уполномочен провести переговоры о финансировании проекта с испанским банком Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Компания Airbus пока не комментирует сделку.
Занимавший ранее пост министра обороны Жоау Лоуренсу посетил предприятие Airbus в ходе своего визита в Испанию в марте 2017 года. Тогда же с министром обороны Испании было подписано соглашение, которое предусматривало возможность продажи Анголе вооружений испанского производства и обучения в Испании ангольских военнослужащих.
По мнению экспертов, приобретение C-295 существенно расширит возможности Анголы в сфере контроля территориальных воды страны, однако возможности ВМС реагировать на выявленные угрозы остаются ограниченными.
Ранее предполагалось, что в рамках соглашения, подписанного в сентябре 2016 года с компанией Privinvest, владеющей французской верфью CMN и долей в судостроительной группе Abu Dhabi MAR, ВМС Анголы получат несколько новых кораблей. Кроме того, совместно с Simportex компания Privinvest должна была развивать производство на судостроительном предприятии в Анголе. Однако на текущий момент информация о начале практической реализации данного проекта отсутствует.
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13.03.2018
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