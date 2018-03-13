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Вооруженные силы Анголы намерены приобрести три морских патрульных самолета C-295

14.03.2018 ЦАМТО 169 0
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Самолет C-295
Военно-транспортный самолет C-295 ВВС Чехии.
Источник: airwar.ru

ЦАМТО, 13 марта. По информации государственного новостного агентства Анголы, ВС страны намерены приобрести три морских патрульных самолета C-295 компании Airbus Defense and Space, которые позволят обеспечить контроль исключительной экономической зоны.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, президент Жоау Лоуренсу 2 марта подписал указ, разрешив принадлежащей Министерству обороны Анголы компании Simportex заключить с Airbus Defense and Space соглашение стоимостью 159,9 млн. евро (196,7 млн. долл.) на поставку самолетов, а министр финансов был уполномочен провести переговоры о финансировании проекта с испанским банком Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Компания Airbus пока не комментирует сделку.

Занимавший ранее пост министра обороны Жоау Лоуренсу посетил предприятие Airbus в ходе своего визита в Испанию в марте 2017 года. Тогда же с министром обороны Испании было подписано соглашение, которое предусматривало возможность продажи Анголе вооружений испанского производства и обучения в Испании ангольских военнослужащих.

По мнению экспертов, приобретение C-295 существенно расширит возможности Анголы в сфере контроля территориальных воды страны, однако возможности ВМС реагировать на выявленные угрозы остаются ограниченными.

Ранее предполагалось, что в рамках соглашения, подписанного в сентябре 2016 года с компанией Privinvest, владеющей французской верфью CMN и долей в судостроительной группе Abu Dhabi MAR, ВМС Анголы получат несколько новых кораблей. Кроме того, совместно с Simportex компания Privinvest должна была развивать производство на судостроительном предприятии в Анголе. Однако на текущий момент информация о начале практической реализации данного проекта отсутствует.
13.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Ангола
Испания
Франция
Продукция
C-295 CASA
Компании
Airbus
CMN Group

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