Фрегат "Адмирал Горшков" может быть передан в состав ВМФ к концу лета
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Фрегат "Адмирал Горшков".
Источник: © Алексей Акентьев
ЦАМТО, 13 марта. Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" может быть передан в состав ВМФ России к концу лета. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам президент ОСК Алексей Рахманов.
По плану, флот должен был получить корабль еще в прошлом году, однако передача затянулась, в частности, из-за ситуации вокруг зенитного ракетного комплекса "Полимент-Редут" производства концерна "Алмаз-Антей", которым должны оснастить фрегат.
"По нашей информации, испытания (зенитно-ракетного комплекса) до выхода на корабельные испытания займут приблизительно 1,5 месяца. ЗРК сейчас проходит отработку на полигоне, а после этого должен вернуться на корабль, чтобы уже вести стрельбы с фрегата. Мы рассчитываем, что если все пойдет хорошо, то к концу лета у фрегата есть все шансы войти в боевой состав", – цитирует "РИА Новости" А.Рахманова.
А.Рахманов также сообщил, что ОСК надеется заключить контракт на модернизацию авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" не позднее апреля текущего года.
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13.03.2018
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