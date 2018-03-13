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Фрегат "Адмирал Горшков" может быть передан в состав ВМФ к концу лета

14.03.2018 ЦАМТО 406 0
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Фрегат "Адмирал Горшков"
Фрегат "Адмирал Горшков".
Источник: © Алексей Акентьев

ЦАМТО, 13 марта. Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" может быть передан в состав ВМФ России к концу лета. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам президент ОСК Алексей Рахманов.

По плану, флот должен был получить корабль еще в прошлом году, однако передача затянулась, в частности, из-за ситуации вокруг зенитного ракетного комплекса "Полимент-Редут" производства концерна "Алмаз-Антей", которым должны оснастить фрегат.

"По нашей информации, испытания (зенитно-ракетного комплекса) до выхода на корабельные испытания займут приблизительно 1,5 месяца. ЗРК сейчас проходит отработку на полигоне, а после этого должен вернуться на корабль, чтобы уже вести стрельбы с фрегата. Мы рассчитываем, что если все пойдет хорошо, то к концу лета у фрегата есть все шансы войти в боевой состав", – цитирует "РИА Новости" А.Рахманова.

А.Рахманов также сообщил, что ОСК надеется заключить контракт на модернизацию авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" не позднее апреля текущего года.
13.03.2018
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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Адмирал Кузнецов
Компании
Алмаз-Антей
ОСК
Проекты
1143 Кречет
22350

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