В КВЦ "Патриот" для иностранных военных атташе пройдет брифинг по форумам "АРМИЯ-2018" и "Неделя национальной безопасности"



Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» официально открылся 16 июня 2015 года и за сравнительно небольшой период работы стал популярным местом отдыха.

Источник: patriotp.ru Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» официально открылся 16 июня 2015 года и за сравнительно небольшой период работы стал популярным местом отдыха.Источник: patriotp.ru

ЦАМТО, 13 марта. На территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот" 13 марта пройдет брифинг для иностранных военных атташе, посвященный проведению IV Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2018" и Международного форума "Неделя национальной безопасности" ("ННБ").

В ходе брифинга начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации Александр Миронов доведет информацию об организации статической экспозиции образцов военной и специальной техники, форматах проведения демонстрационной и научно-деловой программ, а также сообщит участникам встречи особенности проведения мероприятий Международных Форумов "АРМИЯ-2018" и "ННБ".

Основная цель мероприятия состоит в информировании Министерством обороны Российской Федерации иностранных партнеров об особенностях участия в мероприятиях Международных Форумов "АРМИЯ-2018" и "ННБ".

Для представителей иностранного военного атташата предусмотрена экскурсионная программа по конгресс-центру и объектам парка "Патриот".

Международные Форумы "АРМИЯ-2018" и "Неделя национальной безопасности" пройдут с 21 по 26 августа 2018 года на базе одной из ведущих выставочных площадок России в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне "Алабино" и аэродроме "Кубинка".

Также в период с 24 по 26 августа 2018 года мероприятия Форума "АРМИЯ-2018" пройдут в военных округах и на Северном флоте, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.